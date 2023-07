Crisi climatica e giornalisti che non sanno l’inglese

Il clima è una scusa per impoverirci, o la scarsa conoscenza dell'inglese è una scusa per disinformare?

Su La Verità il 22 giugno 2023 è stato pubblicato un articolo dal titolo:

Il clima è una scusa per impoverirci

L’articolo dopo un primo paragrafo introduttivo riporta:

…Ieri cadeva la data che Greta Thunberg, “sulla base di studi scientifici dei massimi esperti”, aveva indicato anni fa per la fine del mondo…

E all’articolo viene affiancato il post che avete visto in apertura, il quale riporta appunto un tweet di Greta Thunberg del 2018, tweet che dice:

A top climate scientist is warning that climate change will wipe out all of humanity unlkess we stop using fossil fuels over the next five years

Chiunque abbia fatto inglese anche solo alla scuola media è in grado di tradurre quel testo nella maniera corretta:

Un esperto scienziato del clima ha avvisato che i cambiamenti climatici spazzeranno via l’umanità a meno che non smettiamo di usare carburanti fossili nei prossimi cinque anni.

I cinque anni non riguardano l’umanità spazzata via, ma il termine in cui secondo lo scienziato avremmo dovuto smettere di usare carburanti non rinnovabili. Mio figlio nato nel 2011 ha compreso il senso della frase senza che ci fosse bisogno di riflettere un secondo. Invece Boni Castellane, pseudonimo di uno degli autori del giornale di Belpietro, ha scelto di manipolare la frase dando a intendere ciò che non era, sia nella prima parte, sia nella seconda. Thunberg difatti non aveva parlato di “studi scientifici dei massimi esperti” ma di un singolo scienziato, Scott Alden, che aveva appunto detto, nel 2018, che bisognava cambiare qualcosa entro cinque anni.

Ma Boni Castellane queste cose le sa benissimo, come sa benissimo che i suoi lettori mai andranno a fargli le pulci, perché, come capita spesso, vogliono leggere quelle cose, non sono interessati ai fatti ma al confermare i propri bias. E l’odio verso Greta Thunberg fa parte di quei bias.

Associated Press aveva già spiegato tutto a marzo di quest’anno, ma i giornalisti de La Verità raramente fanno verifiche prima di pubblicare i loro articoli.

