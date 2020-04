Il ciclo delle notizie è chiaramente monopolizzato dalla pandemia, e nuovo argomento di dibattito è il numero dei morti per via del nuovo coronavirus. A parte il legittimo dibattito sul metodo di conteggio dei morti causati direttamente o indirettamente dal virus, sembra che non ci sia modo di evitare che alcuni partano con campagne a suon di post e condivisioni, sostenendo che i morti siano molti di meno o molti di più.

L’Istat ha pubblicato il 1° aprile una serie di dati parziali sui decessi in Italia che possono essere molto utili, ma partiamo subito con alcune considerazioni:

I dati si riferiscono a tutti i decessi, non sono solo quelli per COVID-19.

i decessi, non sono solo quelli per COVID-19. I dati diffusi sono parziali, si riferiscono a 1084 comuni sui 5866 che fanno parte del sistema ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

I comuni che fanno parte dell’ANPR sono circa il 75% dei comuni italiani.

I dati si riferiscono solo ai comuni “verificati”, cioè i comuni con un numero di decessi che, nel periodo 1° gennaio-21 marzo 2020, è risultato superiore o uguale a 10 unità e che nel mese di marzo del 2020 hanno presentato, rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019, un incremento della mortalità pari ad almeno il 20%.

Qui trovate la nota esplicativa dell’ISTAT. Ovviamente questi dati verranno aggiornati appena l’Istituto avrà raccolto e verificato gli altri comuni.

Cosa ci dicono quindi i dati finora? Essendo dati parziali bisogna stare attenti a trarre conclusioni, anche perché il contagio non è omogeneo sul territorio italiano. Aggiorneremo anche noi di volta in volta questo articolo per tenervi aggiornati sui dati.

Dato globale

Il dato più semplice si ricava confrontando i totali degli anni che vanno dal 2015 al 2020 dal 1° gennaio al 21 marzo. Il file lo trovate qui.

2015: 34339

2016: 30411

2017: 35018

2018: 33520

2019: 33575

2020: 40244

La media quindi dei comuni finora verificati dal 2015 al 2019 è di 33372. Il totale del 2020 mostra un aumento importante. Come si può vedere il totale può avere variazioni notevoli, basta vedere la differenza tra il 2016 e il 2017 che è infatti poco meno della differenza tra il 2017 e il 2020. Questo significa che con dati parziali non si possono trarre conclusioni definitive, ma la tendenza è evidente. Nella nota linkata sopra viene fatta presente una cosa molto importante per la valutazione dei dati raccolti:

L’incremento della mortalità complessiva osservato nel mese di marzo rappresenta una brusca inversione di tendenza dell’andamento della mortalità giornaliera dei mesi di gennaio e febbraio 2020. Nei primi due mesi del nuovo anno, infatti, i decessi erano stati inferiori al numero medio osservato nello stesso periodo nel 2015-2019. Un fenomeno che può ritenersi attribuibile al ridotto impatto nei primi due mesi dell’anno dei fattori di rischio stagionali (condizioni climatiche ed epidemie influenzali). Ciò spiega come mai, se si considera il complesso dei decessi dal primo gennaio al 21 marzo 2020, in diversi comuni

non si ravvisa un aumento, ma piuttosto una diminuzione del numero dei morti, rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019.

Nel mese di marzo quindi è concentrato l’aumento rispetto agli anni precedenti, dando supporto alla tesi che l’incremento sia da attribuire all’infezione da coronavirus esplosa a cavallo tra febbraio e marzo 2020.

Dati specifici

Quello che però può essere molto utile e molto più esplicito al momento sono i dati dei singoli comuni, dove in alcuni casi l’aumento è straordinario. I dati li potete trovare qui, questi dati si riferiscono solo ai morti dal 1 al 21 di marzo. Il file non è perfetto dato che la variazione percentuale non è segnata correttamente per tutti i comuni, ma se andiamo a considerare le “zone rosse” la differenza è importante:

Bergamo: anno 2019 101 morti, anno 2020 398 morti.

morti, anno 2020 morti. Codogno: anno 2019 15 morti, anno 2020 87 morti.

morti, anno 2020 morti. Brescia: anno 2019 134 morti, anno 2020 281 morti.

Ci sono anche comuni dove nell’anno 2019 si sono viste pochissime morti e nel 2020 numeri completamente diversi. Prendiamo come esempio sempre le aree che sappiamo più colpite:

Gorle (BG): anno 2019 1 morto, anno 2020 23 morti.

morto, anno 2020 morti. Castiglione D’adda (LO): anno 2019 3 morti, anno 2020 43 morti.

morti, anno 2020 morti. Alzano Lombardo (BG): anno 2019 8 morti, anno 2020 83 morti

Guardando i dati dei comuni in provincia di Bergamo, Cremona, Brescia e Lodi possiamo capire perché gli ospedali abbiano avuto difficoltà, alcuni incrementi percentuali sono enormi. Bisogna anche tenere presente che mancano gli ultimi dieci giorni di marzo, perciò la situazione reale è con tutta probabilità ancora più grave.

Conclusione?

Al momento quello che possiamo dire con certezza è che l’incremento dei decessi nelle zone più colpite è notevole: i dati verificati dimostrano che c’è stato un numero anomalo di decessi rispetto all’anno scorso, e il fatto che l”aumento sia concentrato nel mese di marzo non può essere stato che a causa dell’epidemia dovuta al coronavirus. Ovviamente servono più dati, e più specifici, e l’ISTAT li fornirà sicuramente.

Appena verranno pubblicati aggiornamenti ufficiali li analizzeremo per darvi informazioni più precise.

