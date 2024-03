Il Fatto Quotidiano continua a regalare visualizzazioni a social network come TikTok, il tutto perché evidentemente è da lì che parte della redazione recupera alcune notizie.

Il 3 marzo 2024 hanno pubblicato l’ennesimo articolo sul nulla cosmico, dal titolo:

“I ricchi sono stupidi. Al colloquio di lavoro mi hanno offerto una bottiglia d’acqua da 33 euro. Io bevo quella del rubinetto”

L’articolo del FQ non fa altro che riassumere il video in inglese fatto da Rebecca Rivette, nel quale si vede chiaramente la bottiglia d’acqua di cui parla la ragazza.

Bottiglia d’acqua che costa su eBay ben € 1,29. Sia chiaro, si tratta di acqua spagnola, ovviamente importata in USA costerà di più che consumata in Europa, ma basta cercare online per trovarla.

Ad esempio in questo negozio online la stessa bottiglia che Rebecca mostra nel suo video costa 24 dollari… ah no, aspettate, non è la singola bottiglia, bensì una confezione da 15 bottiglie.

Quindi il video di Rebecca è un falso, probabilmente fatto per fare visualizzazioni, l’articolo del Fatto Quotidiano è ancora peggio, perché è un copia, traduci e incolla dio un contenuto già di suo fasullo, anche nel caso dell’articolo il motivo è lo stesso: attirare visualizzazioni.

Potremmo quindi dire che il Fatto Quotidiano è il TikTok del giornalismo. Un a testata che pur di attirare visualizzazioni scopiazza e incolla da uno dei social network più pieno di fuffa. Che meraviglioso biglietto da visita per le sue firme di punta.

Per trovare il video su TikTok, trascriverne il testo e tradurlo ci avranno messo almeno 3 minuti, per trovare il prezzo della bottiglietta che viene mostrata nel video bisognava aggiungere 15 secondi al lavoro, 15 secondi che evidentemente erano troppa fatica.

Qui gli unici stupidi sono solo quelli che alla fine cliccano ancora sul pulsante sostienici del Fatto.

redazione at butac punto it