Premetto che non sono un medico – come non lo sono l’avvocato Polacco o il dottor Scoglio. Io sono solo un blogger, che oggi vi vuole portare a fare un giretto su un documento che viene condiviso in rete sostenendo sia il bugiardino del vaccino Pfizer/Biontech.

Il documento è stato appoggiato sul sito “Io sto con l’avvocato Polacco .it” sito registrato in forma anonima tramite il servizio TopHost.it e realizzato da CRIENT, azienda informatica di Fiuggi. Il sito di per sé mi lascia qualche dubbio: è presente un carrello della spesa per tesserarsi, ma non è presente un disclaimer, non vengo avvertito di chi sia il responsabile del trattamento dei dati, mancano la partita Iva e altre info che a quanto so dovrebbero essere necessarie. Strano che un’associazione in supporto di un avvocato non rispetti norme note a tutti.

Ma procediamo oltre, sul sito è stato caricato un documento che si intitola:

Informazioni per gli operatori sanitari sul vaccino Pfizer / BioNTech COVID-19 – GOV.UK

Viene specificato che si tratta di un documento aggiornato al 15 dicembre 2020. Viene fornito un link che dovrebbe essere la fonte dello stesso (ma il link non funziona perché è stato scritto in forma errata) sul sito del governo britannico. Ho seguito il link, ho corretto l’errore e sono arrivato alla fonte originale. Si tratta veramente di un testo che arriva dal governo inglese, o meglio dall’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari. Sul sito (che non avendo disclaimer o Chi siamo ci è impossibile capire se sia creato dall’avvocato Polacco o da un suo sostenitore anonimo) però è stata tradotta (in automatico) e pubblicata la versione non aggiornata. Quella britannica riporta come data il 30 dicembre 2020. Quella di Polacco come dicevamo riporta il 15 dicembre. Le differenze tra i due testi ci sono, e sono importanti.

Ad esempio nel testo pubblicato sul sito di Polacco alla voce Gravidanza viene riportato:

I dati sull’uso del vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 non sono disponibili o sono disponibili in quantità limitata. Studi di tossicità riproduttiva sugli animali non sono stati completati. Il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 non è raccomandato durante la gravidanza. Per le donne in età fertile, la gravidanza deve essere esclusa prima della vaccinazione. Inoltre, le donne in età fertile dovrebbero consiglia di evitare la gravidanza per almeno 2 mesi dopo la seconda dose.

Lo stesso testo in versione aggiornata riporta:

L’esperienza con l’uso del vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 nelle donne in gravidanza è limitata. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrio/fetale, parto o sviluppo postnatale (vedere paragrafo 5.3). La somministrazione del vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 in gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici superano i potenziali rischi per la madre e il feto.

Sempre dal documento sul sito IoStoConlAvvocatoPolacco, alla voce Fertilità:

Non è noto se il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 abbia un impatto sulla fertilità

Su quello aggiornato:

Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti sulla tossicità riproduttiva

Per capire se le modifiche al testo siano state fatte dopo l’aggiornamento o se siano state fatte da chi l’ha tradotto dovrei cercare il documento non aggiornato anche in forma originale, ma non è così semplice, ne ho trovate versioni diverse a diversi stadi delle autorizzazioni. Ma quello che è importante è che far girare un documento di cui esiste un aggiornamento è profondamente sbagliato. Specie se si tratta di medicina, e su un tema così serio come quello dei vaccini per Covid-19.

Non posso aggiungere altro. Se conoscete l’avvocato Polacco o chi gestisce la pagina per lui fategli presente quanto riportato, magari sono in buonafede e non si sono accorti del documento aggiornato, e non sono a conoscenza delle norme per i siti che presentano l’opzione “Acquista”…

