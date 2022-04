Il bunker sotto l’acciaieria Azovstal

Qualche giorno fa un nostro lettore mi ha inviato questa mail:

Segnalo che sta girando su fb una cretinata che avete già smentito ma vi mancava forse l immagine giusta: la rappresentazione falsa dei sotterranei dell’ acciaieria in Ucraina che in realtà è una tipologia di bunker antiatomico facilmente reperibille su Pinterest attraverso una ricerca di immagini.

Come aveva detto il nostro lettore avevamo già trattato, senza immagini, la notizia del bunker sotto l’acciaieria, ma non vedendo in circolazione l’immagine che lei mi linkava avevo soprasseduto. Sarebbe stata una ripetizione senza molto senso, e come ripeto sempre BUTAC non è qui per i click facili, ma perché la corretta informazione è una passione.

Il problema è che poi arriva Piazza Pulita, che mostra la stessa immagine senza spiegarne il contesto, e allora diventa il caso di far presente che quello che viene mostrato non ha nulla a che fare con l’acciaieria:

Stessa cosa fa Bruno Vespa a Porta a Porta:

Da quel che dice Bruno Vespa si tratta di una grafica ripresa da Il Messaggero, grafica che nessuno evidentemente ha verificato: l’immagine in realtà viene da un gioco che era stato lanciato su Kickstarter ma che poi non è mai stato prodotto. Piazza Pulita ha pubblicato oggi un tweet in cui spiegava l’errore, speriamo che lo ribadiscano anche in onda durante la prossima puntata.

Il grande giornalismo investigativo italiano.

Che sotto l’acciaieria ci sia questo fantomatico bunker lo sostengono solo fonti non affidabili, parlarne in TV rende il tutto ridicolo.

Non credo di poter aggiungere altro.

