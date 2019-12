Sta circolando sui social network una serie di foto di Will Smith. Si vede il noto attore americano nel letto in una stanza d’ospedale, il post che circola riporta:

Un “mi piace” per Will Smith che è molto grave a causa del cancro

Chi ha creato il post è un tale Oliver Sesh, che evidentemente necessita di dare visibilità alla propria pagina Facebook e sfrutta trucchetti di questo genere per aumentarne la viralizzazione. Ma si tratta di una bufala al 100%, come i ragazzi che me l’hanno segnalata mi hanno fatto notare. Will Smith è stato in ospedale per fare una colonscopia, e ha pubblicato le foto sul suo profilo proprio per sensibilizzare sulla prevenzione.

Purtroppo il post di questo ragazzo ha fatto così tanto il giro del mondo che persino Snopes ha dovuto dedicare un articolo alla notizia. Will Smith è un attore evidentemente molto amato e sono stati in tanti a preoccuparsi per la sua salute.

Io onestamente eviterei i commenti sul post originale, l’unica cosa sensata da fare è segnalare il post e il signor Oliver a Facebook facendo presente che si tratta di una notizia falsa. Non mi capacito di come bastino gruppi organizzati per sospendere account innocenti mentre quando ci sono post di questo genere ci vogliano giorni, se non settimane per fare la stessa cosa.

I social sono un posto interessante, ma con delle regole e dei sistemi di controllo che andrebbero seriamente rivisti, anche se sappiamo che non è così semplice avere tutto come lo vorremmo.

Non credo serva aggiungere altro.

