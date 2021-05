Il lattante morto di trombosi

Ci avete segnalato un articolo a firma “Markus”, apparso sul solito blog di “controinformazione” Come Don Chisciotte. L’articolo, pubblicato il 25 aprile, titola:

Lattante muore di trombosi diffusa due giorni dopo la vaccinazione COVID della madre

Markus è un autore decisamente prolifico per Come Don Chisciotte, solo il 25 aprile ha pubblicato tre articoli. Uno dei tre è di solidarietà a Derek Chauvin, il poliziotto condannato per la morte di George Floyd, giusto per la cronaca.

Ma a noi interessa la storia del lattante. La fonte è una testata che si chiama “The Daily Expose”, registrata nel Regno Unito. Siamo di fronte a un caso identico a quello di poche settimane fa. The Daily Expose ci racconta appunto della morte di un lattante.

The report (which can be found here using VAERS ID – 1166062) details that the mother of the baby received a second dose of the Pfizer jab on the 17th March whilst at work. But the next day her five-month-old breast-fed infant developed a rash and was inconsolable. The baby refused to eat and developed a fever.

La prima cosa che dovrebbe metterci qualche dubbio è che invece del VAERS anche stavolta veniamo rimandati al sito MedAlerts, gestito da un noto gruppo antivaccinista americano. Ma come vi ho già raccontato, perlomeno per le segnalazioni di reazioni avverse, i dati sono gli stessi del sito ufficiale della CDC americana. Solo che sul sito ufficiale del governo si leggono meglio e si comprende fin da subito che si tratta di una segnalazione completamente anonima, senza elementi che permettano alcun tipo di analisi.

La scheda della CDC è priva dei tanti elementi identificativi che potrebbero servire ad approfondire i fatti (e lo stesso la scheda MedAlerts). Non si sa dove siano avvenuti i fatti, non si sa chi abbia fornito il vaccino, come sia stato somministrato. Tutte informazioni che invece nelle schede che risultano più realistiche sono presenti. Vi faccio un esempio pratico, questa che vedete qui è la scheda del lattante che sarebbe morto:

Questa è una normale scheda di segnalazione di reazione avversa:

Come vedete in quella del lattante manca la regione in cui sarebbero avvenuti i fatti e mancano i numeri di lotto del vaccino usato. Il secondo elemento è il più importante, ma in generale entrambi sono basilari per fare verifiche. Guarda caso nella maggior parte dei casi di segnalazioni anonime gravi manca il numero di lotto di riferimento. La ragione è abbastanza palese: partendo dal numero di lotto la CDC americana risalirebbe a tutti i pazienti inoculati con quel vaccino e potrebbe cancellare le schede false. Così invece, rimanendo nel dubbio, queste segnalazioni restano sul sito per mesi.

Markus ovviamente queste cose evita di raccontarle, perché non portano acqua al suo mulino, che è quello che vi vuole preoccupati e dubbiosi sui vaccini. Markus (aka MarioBi, visto che è così che è indicizzata la sua pagina autore) andrebbe identificato e denunciato per procurato allarme. La notizia che una mamma vaccinata possa causare la trombosi in un neonato allattato è falsa: avesse qualche fondamento ci sarebbero stuoli di medici a studiare il fenomeno. Come Don Chisciotte tanto è un sito anonimo, registrato in forma anonima proprio per evitare denunce e sanzioni.

Secondo Alexa Global Rank hanno una media di utenti bassa, ma evidentemente hanno sufficienti donatori che permettono al sistema di tirare avanti.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

