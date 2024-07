Le bugie di chi disinforma – Il 5G e i sindaci

Ho passato la domenica a visionare filmati di conferenze dei vari movimenti anti-5G che si muovono sul nostro territorio: sono sempre le stesse facce, con qualche nome nuovo in ogni regione in cui si spostano. Non ho alcuna intenzione di fare nuovamente una disamina delle tante imprecisioni che raccontano, è inutile, se siete tra coloro che sono spaventati dal 5G e che cascano nella fuffa che questi soggetti raccontano non sarà BUTAC a farvi cambiare idea, e non è mai stato il nostro scopo quello di modificare il vostro pensiero. Noi ci limitiamo a mettere a disposizione fonti e link che voi potreste trovare utili da leggere a approfondire.

Oggi voglio parlarvi di una bugia che viene ripetuta spesso in questi incontri, vi riporto la frase per come l’ho sentita dire da uno di questi “conferenzieri esperti”:

…ricordo che alcuni comuni della Liguria hanno fatto delle ordinanze per bloccare il passaggio dal 5 al 15, quindi non è vero che i sindaci hanno le mani legate… I comuni della Liguria ci stanno insegnando come si fa… Quando i sindaci dicono “abbiamo le mani legate” non dicono esattamente tutto…

E invece sì, dicono tutto, perché esiste una legge, la 76 del 16 luglio 2020 che tra le altre cose spiega che:

I sindaci non potranno introdurre limitazioni alla localizzazione sul proprio territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualunque tipologia e non potranno fissare limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici diversi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato.

Fare finta che non sia così è mentire. Certo, un sindaco se vuole – sulla carta – può emettere tutte le ordinanze che gli passano per la testa, ma se poi vanno in contrasto con le leggi nazionali quelle ordinanze sono carta straccia.

Chi disinforma sul 5G ha bisogno di quelle ordinanze, anche se sono carta straccia, per fare pressioni politiche ma sa benissimo che nella realtà dei fatti si tratta di ordinanze che non hanno alcun valore operativo.

