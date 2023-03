Il Millennium Falcon Lego a € 1.95

Come è evidente a chi legge BUTAC da tempo io sono un nerd, i lettori di più vecchia data lo sanno anche perché la prima incarnazione di BUTAC era proprio tra le pagine di LegaNerd, sito creato da Antonio “Itomi” Moro svariati anni fa.

In quanto nerd le mie frequentazioni online fanno sì che le pubblicità che mi vengono proposte su social come Facebook spesso abbraccino quella categoria merceologica.

Oggi una delle tante pubblicità ha subito attirato il mio occhio, questa:

Fa sorridere che il post sponsorizzato sia di un generico “Negozio di giocattoli”, ma un Millennium Falcon della Lego a “soli 2 euro” sarebbe un’occasione imperdibile. Se non fosse che sono nerd ma non fesso, e mi rendo conto subito che l’offerta non è credibile in nessuna maniera. Spinto dallo spirito del fact-checker però clicco su Ordina, e atterro su un sito che come dominio riporta freddysfusion.com, che mi accoglie con una promozione imperdibile:

Potete partecipare alla promozione LEGO! In onore del quarantesimo anniversario dell’uscita del sesto episodio di Star Wars, Lego offre l’opportunità di vincere uno dei modelli più grandi della linea Lego Star Wars, la nave di Han Solo Millennium Falcon, a soli 1,95 €! Per ottenere un LEGO Star Wars Millennium Falcon™ promozionale, si prega di completare il sondaggio per confermare di essere una persona reale. Affrettatevi, perché il numero di articoli in offerta è limitato!

Dopo i tre click di rito per rispondere alle domande che ci vengono poste, arriviamo alla conferma che aspettavamo:

I tre tentativi portano ovviamente a vincere sempre:

Dico ovviamente perché è solo nel momento in cui ci chiedono i dati della carta per il pagamento che si realizza la truffa vera e propria. Truffa che da me non può andare avanti, visto che il successivo link viene subito visto dal mio antivirus come pericoloso. Ma qualcuno che non ha antivirus e ci casca lo si trova sempre.

