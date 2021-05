Sulla bacheca di tal Monica Nica – classico profilo fasullo creato ad hoc per diffondere disinformazione – ci avete segnalato un vieo che arriva dal Messico. Nel video vediamo una signora che risponde a delle domande e sullo sfondo, dopo qualche secondo, qualcuno che sviene.

Il video viene condiviso dalla cara Monica con queste parole:

Una donna si accascia al suolo dopo aver ricevuto il siero di fogna

Direi che sia abbastanza chiaro che a Monica i vaccini non stanno particolarmente simpatici. Lo stesso video l’ho trovato su altre bacheche, una quella di Wayne Dupree, giornalista di destra, antivaccinista e negazionista. L’altra quella di un’americana che cerca di sostenere la corretta informazione. Purtroppo in nessuno dei due casi abbiamo una fonte precisa per capire da dove arrivi il video. L’estremista di destra ovviamente sostiene la teoria che sia svenuta per colpa del vaccino, il tweet dell’americana invece sostiene che si tratti solo di uno svenimento causato dall’ansia.

Io vorrei che guardaste il video con attenzione: è abbastanza probabile che siano in attesa del vaccino, nessuno di quelli inquadrati sembra avere il classico cerotto post iniezione. Ma anche fosse uno svenimento post vaccino non sarebbe qualcosa per cui sorprendersi più di tanto, succede, è uno dei motivi per cui quando si fa il vaccino, qualsiasi vaccino, ci viene detto di aspettare tra i 15 e i 30 minuti sotto monitoraggio medico. È il motivo per cui non vacciniamo nelle farmacie, perché la somministrazione del vaccino deve essere supervisionata da un medico, in caso di reazione allergica o di malessere.

Non lasciate che soggetti come Monica Nica riescano a spaventarvi, non fatevi suggestionare da chi, in maniera anonima, cerca di inquinare il pozzo.

Il vaccino, al momento, è l’unico sistema per poter in qualche modo tornare alla normalità, chi sostiene diversamente sono soggetti che dovrebbero portare prove delle affermazioni che fanno di volta in volta. E invece in forma anonima continuano ad avvelenare il pozzo. Se oggi chiudono il profilo della cara Monica lei domani ne apre un altro, conscia che tanto nessuno le farà mai pagare i danni che la sua disinformazione provoca.

Sconsolante scrivere articoli come questo, ma ormai ci abbiamo fatto il callo.

