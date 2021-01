Il vaccino bloccato in Australia

Gli “amici” delle 5 V, quelli che ragionano come una sola mente, stanno facendo circolare un messaggio su Whatsapp e altri social network, a quanto ci segnalate. Il testo è il seguente:

Buone notizie in arrivo!!! Cari auguri a tutti!!!

L’Australia è diventato il primo paese a interrompere la campagna di vaccinazione forzata contro il pseudo microbo che è costato quasi 750 milioni di dollari, dopo che i primi casi di vaccinati sono risultati positivi al virus HIV (Aids, AIDS) trasmesso con il vaccino.

https://www.businessinsider.com/coronavirus-vaccine-australia-scrap-750m-project-false-hiv-test-results-2020-12

…… e fra un po’ cominceranno anche a vietare le antigeniche mascherine, visto l’aumento delle polmoniti virali!

Quanto raccontano nel post non è del tutto sbagliato, è notizia ormai di quindici giorni fa che l’Australia abbia bloccato la produzione del vaccino di un’azienda australiana in quanto avrebbe dato dei falsi positivi al test sull’HIV. Falsi positivi che l’azienda produttrice si è affrettata a giustificare spiegando che non c’è alcun pericolo per la salute di chi avesse scelto di vaccinarsi con il loro prodotto. Ma la questione non è stata ritenuta di secondo piano, e il governo del Paese ha deciso di bloccare quello studio. I signori delle 5 V evidentemente non sanno leggere l’inglese (o chi mette in giro le informazioni conta che non lo sappiano leggere i suoi seguaci), visto che nello stesso link che condividono è chiaramente riportato:

Morrison said his government would increase orders of other vaccines, namely 120 million more doses of the Pfizer shot, 20 million more shots of the AstraZeneca vaccine, and 11 million extra doses of the Novavax vaccine.

Ovvero:

Morrison ha detto che il suo governo aumenterà gli ordini di altri vaccini, vale a dire 120 milioni di dosi in più del vaccino Pfizer, 20 milioni in più del vaccino AstraZeneca e 11 milioni di dosi extra del vaccino Novavax.

Quindi, per chiarire, i tipi delle 5V fanno circolare un post dando a intendere che in Australia non si vaccineranno visti i problemi con il loro vaccino, ma condividono un articolo dove viene spiegato che rimediano al vaccino “bocciato” ordinando più dosi degli altri. Inoltre parlano del virus dell’HIV “trasmesso col vaccino” per tenere alto l’allarme dando a intendere che si possa contrarre l’HIV vaccinandosi contro COVID-19, ma come già spiegato si tratta ovviamente di falsi positivi.

Detto ciò, successivamente il messaggio dei simpatici VVVVV tocca anche l’argomento mascherine, sostenendo che presto verranno vietate. Ma anche qui siamo di fronte alla classica becera disinformazione di parte. L’Australia è uno dei Paesi meno colpiti dalla pandemia grazie sia alla sua posizione geografica, sia alla scarsa densità abitativa. I controlli sono stati più facili che in altre parti del mondo e c’è stato meno bisogno di ricorrere a sistemi di protezione individuale. Nessuno vieta le mascherine ma al tempo stesso, da loro, non sono obbligatorie.

Fate pace col cervello, il mondo diventa più bello…

Non credo sia necessario aggiungere altro.

