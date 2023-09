Il video del tornado in Libia? FAKE!

Ci avete segnalato un video condiviso da alcune testate giornalistiche sia online che, a quanto ci dite, nei telegiornali. Qui potete vedere il video in questione usato dalla redazione di La7, in un servizio dal titolo:

Post alluvioni in Libia: situazione senza precedenti

Il video condiviso, come potete vedere in questo screenshot, mostra un tornado e un fulmine:

Facendo però una ricerca più approfondita, abbiamo scoperto che questo video è presente su internet da ben prima dell’alluvione che ha colpito la Libia causando numerose vittime.

Non siamo sicuri da quale agenzia, fonte o profilo Twitter la redazione di La7 abbia tratto il suo video, ma chiunque abbia effettuato questa scelta dovrebbe considerare di seguire un corso di aggiornamento per imparare a verificare l’autenticità di video e immagini prima di diffonderli. Inoltre, per chiunque abbia un occhio allenato, è evidente che si tratta di un contenuto creato digitalmente. Nel video originale, prima del fulmine mostrato da La7, se ne vede un altro, quasi diagonale; è chiaro che si tratti di due effetti digitali.

Rtsarovvideo è un creatore di video, come spiega nelle informazioni del suo canale, di solito elabora scene di vero maltempo con effetti, talvolta abbastanza artificiosi, che sembrano realizzati da lui stesso. È comprensibile che un navigatore della rete possa confondersi, ma è sorprendente che una redazione di un canale nazionale abbia commesso lo stesso errore.

Il dubbio è che qualche agenzia giornalistica, a cui La7 è magari abbonata, abbia diffuso il video, e che senza effettuare alcuna verifica, sia stata ripresa dalla rete e trasmessa in televisione. Tuttavia, solo loro possono confermare come siano andate realmente le cose.

E dire che sarebbe bastato cercare uno screenshot del video per trovare, oltre all’originale, anche alcune segnalazioni che indicavano chiaramente che si trattava di un falso.

Ci auguriamo che La7 rimuova il video e spieghi l’errore, poiché l’uso di contenuti chiaramente falsi alimenta teorie del complotto in soggetti vulnerabili che credono in una realtà distorta dai “poteri forti”. È essenziale che l’informazione di qualità contrasti queste idee deliranti.

Nel frattempo, sarebbe opportuno riflettere sulle numerose vittime di questa tragedia naturale e concentrarsi su come poter offrire aiuto alla gente del paese a noi vicino, che ha subito un disastro naturale di dimensioni impressionanti, anziché condividere senza fine contenuti errati.

maicolengel at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.