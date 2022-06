Immediate Edge è una truffa

Un’altra segnalazione di una comunicazione pubblicitaria come tutte le altre campagne pubblicitarie legate al trading online che ci avete segnalato negli ultimi anni. Tutte campagne fatte con lo stampino, che riprendono sempre lo stesso identico sistema.

Un post dove si cita il nome di qualcuno di famoso, a questo giro è Roberto Saviano:

Cliccando su quello che credete un video venite rimandati alla solita pagina truffa:

Che riporta il link a un’altra pagina ancora:

I claim sono sempre gli stessi, invitano alla fretta – prima che finiscano i “punti rimasti in Italy”, o che arrivi qualcuno come noi a denunciare la truffa – e sottolineano il fatto che basta investire poco per guadagnare tanto.

Giusto per divertimento ho compilato i primi passaggi, con mail e cellulare fasulli, e questo è stato il risultato:

Ho cliccato dove richiesto e sono entrato su 5markets.co, sito colombiano di nessuna affidabilità, dove mi viene chiesto di fare un deposito.

Lo so che alcuni di voi diranno che chi casca in queste truffe se lo merita, ma andando regolarmente a fare interventi nelle scuole e vedendo la situazione di prima mano mi sembra utile ribadirlo: l’analfabetismo digitale dilaga, sono troppi a usare solo cellulari e tablet per navigare, sono troppi a non aver presente le regole base per difendersi da queste truffe. Senza spirito critico ci saranno sempre migliaia di potenziali vittime, che a mio avviso andrebbero difese e non perculate. Anche perché se loro sono più poveri tutti siamo più poveri, i soldi invece che girare qui finiscono in Colombia, magari nelle mani di qualche narcotrafficante che ha scelto di diversificare le sue entrate.

Stateci attenti, non fatevi fregare, se l’offerta è troppo ricca è molto probabile che si tratti di una truffa.

