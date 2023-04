Informa 245PJ – ATTENZIONE phishing

A chi non ci casca sembra sempre ovvio che messaggi come quello di cui andiamo a parlare oggi siano truffe di qualche genere, che dovrebbero finire nella casella spam senza passare dal via. Purtroppo però non tutti sono così svelti nel catalogare le informazioni come fuffa, specie in un Paese come il nostro dove l’età media è molto alta e ci sono tantissimi cittadini che si sono avvicinati alla rete in concomitanza con la pandemia, senza avere alcuna base per distinguere tra vero e falso, tra affidabile e truffaldino.

La mail che ci è stata segnalata è questa:

Chiunque l’abbia scritta non ha ben chiaro che in Italia non ci sono gendarmerie: siamo infatti di fronte a un classico caso di phishing che circola in tutto il mondo latino. Come è possibile vedere da queste immagini:

Sono tutte copie della stessa mail, in spagnolo, tutte con mittente un fantomatico account di Policia Nacional o simili, e tutte con destinatari diversi.

Non aprite allegati, non cliccate su link, non fate nulla, si tratta appunto di mail inviate a milioni di indirizzi, contando che su milioni di persone che le ricevono almeno una minuscola parte clicchi e interagisca, questo basta ai truffatori.

La prima cosa che interessa a chi invia queste comunicazioni è verificare che la mail usata sia ancora valida, e per quello basta che voi apriate la mail; se oltre ad aprirla cliccate su allegati e/o link per il truffatore si apre un ventaglio di possibilità, che va dal furto d’identità, all’accesso alla nostra rubrica contatti, per arrivare al furto dei dati delle carte di credito.

Insomma, i rischi sono così tanti che tutti dovrebbero starci attenti, o meglio tutti dovremmo cercare di aiutare il più possibile chi naviga in rete senza conoscere le basi della sicurezza online: nonni, genitori, persone che fino a prima della pandemia al massimo giocavano a Candy Crush e che ora usano internet per molte più cose.

