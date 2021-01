ItalyDidIt – La certificazione dell’avvocato

Ci avete segnalato un’immagine che sta spopolando sui social insieme all’hashtag #italydidit. Ci ricolleghiamo alla notizia trattata ieri mattina, in cui si parlava del satellite Leonardo sfruttato per spostare illegittimamente il voto elettronico degli americani da Trump a Biden.

L’immagine che circola è questa:

Un “affidavit” firmato dal Prof. Avv. Alfio D’Urso dove si sostiene, senza portare alcuna prova a sostegno della tesi, che un tal Arturo D’Elia sarebbe il responsabile della vittoria di Biden, poiché sarebbe il tecnico che ha hackerato il satellite Leonardo per manipolare il voto. Siamo all’ABC della disinformazione: si è preso un avvocato dio una certa età e lo si è fatto firmare una testimonianza che sfrutta nomi reali per raccontare una storia incredibile. Ve ne riporto il testo in italiano: