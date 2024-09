J24 Instagram Team – TRUFFA

Sempre la stessa truffa, con il plus di essere riuscito a finire (per brevissimo tempo) in uno dei gruppi dove la truffa viene portata avanti, e aver potuto vedere in chiaro i numeri di alcuni dei truffatori.

Mi spiego meglio. Oggi, dal nulla, vengo inserito in una chat WhatsApp con uno dei numeri di telefono che uso per BUTAC. La chat riporta come nome J24, e insieme a me nella chat vengono inserite 125 persone, di cui otto sono amministratori e cinque sono chiaramente loro complici; in tutta la chat, su 125 utenze, tredici sono con prefissi dall’estero, gli altri sono, in chiaro, tutti numeri italiani. Si va dalla ragazzina di massimo 18 anni con immagine profilo col suo cagnolone, al barman che ha come immagine profilo una foto di lui felice mentre shakera. Tutte persone che hanno risposto ad almeno un messaggio-gancio di questi truffatori patentati, di conseguenza tutte persone a cui farebbe piacere guadagnare qualcosina in più.

Lo so che di questa truffa abbiamo già parlato troppe volte, ma ogni tassello che possiamo aggiungere può far sì che prima di cascarci qualcuno trovi uno dei nostri articoli e lo legga, capendo che è ancora in tempo per non cascarci e magari per aiutare altri a sua volta.

La cosa più bella è vedere come agiscono nella chat, sembrano i truffatori del gioco delle tre carte. Una volta aperto il gruppo e inseriti i membri ecco arrivare l’admin principale, che come nome utente ha appunto Assistente:

Poi arrivano i complici, quelli che devono far sì che l’assistente spieghi le cose per tutti gli altri, esattamente come quelli che fanno da spalla nel gioco delle tre carte.

Pmbai, che con un prefisso dall’Ucraina chiede:

Che cosa si dovrebbe fare?

Seguito da un altro, con prefisso del Myanmar, che chiede:

Cos’è questo?

E quell’altro col prefisso dalla Cambogia:

Sono un po’ confuso, come possiamo esattamente guadagnare soldi da questo?

Ed ecco che l’assistente spiega le cose al meglio:

È semplice: segui o metti “mi piace” ai tre account influencer su Instagram e invia screenshot come conferma. Riceverai subito 6 euro dal nostro revisore su Telegram.

Il cambogiano replica:

Basta seguire o mettere “mi piace”?

E l’assistente:

Sì, hai grandi capacità di comprensione

La cosa che fa ridere è che probabilmente è sempre la stessa persona a scrivere, con un sistema informatico che gli permette di apparire con numeri diversi. Il dialogo tra assistente e complici prosegue per qualche altro minuto, il botta e risposta è chiaramente un copia e incolla ben strutturato, che permette agli altri di capire il meccanismo senza dover fare le domande direttamente.

Myanmar:

Quindi come mi paghi?

Assistente:

…non richiediamo alcuna informazione personale, puoi star certo che diamo valore alla privacy di ogni membro e ti paghiamo tramite bonifico bancario.

Peccato che il “valore alla privacy” abbiano evitato di darlo al centinaio di iscritti al gruppo che ora possono vedere i numeri degli altri, le loro immagini profilo e in certi casi pure nome e cognome.

Dalle premesse con istruzioni si passa velocemente ai fatti.

Assistente:

Per risparmiare tempo, pubblicherò tre account influencer Instagram nel gruppo. Metti “Mi piace” e seguili, quindi invia gli screenshot. Riceverai 6 euro dopo aver completato le attività. Istruzioni per A, B e C:

1. Fai clic sul link per seguire e mettere “Mi piace” a ogni pagina, oppure cerca l’account per nome.

2. Invia uno screenshot per ogni account (A, B e C) per confermare il completamento. Contatta l’auditor per ricevere la tua ricompensa. Attività A: clicca o cerca👇

soofsnoeck

https://www.instagram.com/soofsnoeck/

Attività B: clicca o cerca👇

dettaglidibari

https://www.instagram.com/dettaglidibari/

Attività C: Fai clic o cerca👇

oceanenotecaeforno

https://www.instagram.com/oceanenotecaeforno/ invia i tuoi screenshot al gruppo o direttamente all’auditor per richiedere il tuo pagamento di 6 €. Contatta i nostri auditor di Telegram per ricevere il tuo stipendio. Una volta pagato, sarai invitato a unirti al gruppo ufficiale per compiti e ricompense aggiuntivi.Grazie.

Telegram dell’auditor: https://t.me/Giuliana88887

Avete visto? Il gruppo è tutto su WhatsApp, ma l’auditor a cui comunicare i dati curiosamente si trova su Telegram, piattaforma che tutela in maniera decisamente diversa l’anonimato degli utenti. A questo punto, conscio che tra i miei connazionali alcuni avrebbero cominciato la trafila, non sono riuscito a stare zitto e ho segnalato la truffa:

In meno di un secondo sono stato rimosso da uno degli admin. Non che servisse stare ancora dentro, quello che volevo vedere l’avevo già visto. L’unica cosa che mi fa piacere è che alcuni hanno fatto in tempo a leggere la prima riga del mio testo, e mi hanno subito contattato via messaggio privato chiedendomi come funzionava la truffa.

Chissà se siamo riusciti ad evitare di farci cadere almeno due o tre persone, sarebbe già un ottimo risultato.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal ! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui .

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community .