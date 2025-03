Il bonus da 2800 euro

Sta circolando un video su TikTok e altre piattaforme social, ad esempio ci è stato segnalato condiviso anche su WhatsApp. Il video è questo:

Abbiamo anche la trascrizione di quanto viene raccontato:

Dal 19 marzo i cittadini italiani nati tra il 1949 e il 2010 riceveranno 2.800 euro dal Fondo Sociale. Per riceverli è necessario presentare domanda di pagamento fino al 29 marzo. Il pagamento sarà trasferito a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Il denaro verrà erogato senza tener conto del bisogno. Tutte le informazioni su come fare domanda sono disponibili al link del profilo.

Ma è evidente che questo messaggio è una truffa. Non esiste alcun “Fondo Sociale” che distribuisce 2.800 euro senza criteri di bisogno ai cittadini nati tra il 1949 e il 2010. Il testo usa tecniche tipiche del phishing: promessa di soldi facili, scadenza imminente e link sospetto. Purtroppo, come vi ripetiamo da tempo, di gente che casca in questi trucchetti i truffatori ne trovano sempre, ed è proprio per questo che, anche se sono argomenti triti e ritriti qui su BUTAC, non smetteremo di trattarli.

Come riconoscere il tranello?

Nessun criterio di bisogno: soldi a pioggia? Poco credibile.

Una scadenza ravvicinata: classica pressione psicologica.

Nessuna fonte ufficiale, solo “link in bio”: il tipico trucchetto da phishing.

Lo ripetiamo ancora una volta (sì, lo sappiamo, è noioso ma necessario):

Non cliccate mai su link sospetti, fate sempre una verifica su siti istituzionali (come INPS, Governo.it, ecc.) prima di inserire i vostri dati.

Quando una cosa sembra troppo bella per essere vera lo è quasi sempre.

E il finale, purtroppo, non è quasi mai una favola.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.