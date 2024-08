Sir John Bell e il ritorno di SocialTV

A volte ritornano! No, non sto parlando del Re dell’horror – la cui primissima antologia di racconti in italiano si intitolava proprio così – ma di una nostra vecchia conoscenza, che in realtà non è mai svanita. Non possiamo parlare quindi di un vero e proprio ritorno, ma era un po’ di tempo che nessuno ci segnalava suoi contenuti. Stiamo parlando di Bogdan Tibusche anche noto con il nome italiano di Andrea De Girolamo. Per alcuni anni i suoi canali video, su YouTube prima e su altri lidi poi, sono stati tra quelli che più spesso ci venivano segnalati, Bogdan oltretutto aveva avuto una relazione con un’importante rappresentante 5 Stelle per cui era finito sulle pagine dei quotidiani nazionali anche per altri motivi.

Beh, il caro Bogdan non appariva sul nostro radar da tempo, finché una segnalazione su un gruppo dei “guerrieri VV“, quelli che vandalizzano palazzi e centri vaccinali, non mi ha fatto scoprire il suo canale Telegram, che porta lo stesso nome del suo canale YouTube: Social TV Network. All’inizio, non vedendo il suo faccione – prima perennemente inquadrato dalla telecamera – ho pensato si trattasse solo di una copia, ma una volta ascoltati gli audio l’ho riconosciuto: è proprio lui, il caro Bogdan.

Il canale diffonde post che vengono perlopiù da populisti di estrema destra, vicini ai movimenti antivaccinisti, ma non solo: ho trovato post di negazionismo climatico, notizie di geopolitica di area filo-russa, citazioni di femministe di destra razziste e chi più ne ha più ne metta. Ma oggi voglio parlarvi della segnalazione che mi ha portato da lui, questo post Telegram:

Il post risale al 30 luglio 2024, mentre il video, quello originale, risale al 24 agosto 2020 – lo potete vedere nella sua interezza qui – e no, il suo interlocutore, il presentatore Jon Snow di Channel 4, canale televisivo britannico (e non “il professor Sir John Bell, capo dell’Oxford Vaccination Centre”), non ha interrotto rapidamente la registrazione. Chi vi racconta le cose in quel modo sa di mentire, ma se ne frega, il suo scopo non è raccontare fatti ma diffondere disinformazione, magari proprio allo scopo di sobillare soggetti come i VV ad andare a fare danni. E no, non si stava parlando di sterilizzazione intesa come Bogdan vorrebbe farvi credere, bensì di “sterilizing immunity”, immunità sterilizzante, che è il modo con cui i medici si riferiscono alla proprietà dei vaccini quando sono in grado di impedire il contagio di una malattia. Tutte cose che spiegava USA Today a febbraio di quest’anno, quando il video era tornato a circolare negli States con gli stessi toni usati a fine luglio da Bogdan e ripresi dai VV. Tutto questo dovrebbe farvi capire come la regia dietro questa disinformazione sia una sola, o meglio, che i gruppi che controllano questa disinformazione e che rimettono in circolazione post estrapolati dal loro contesto lo fanno alla stessa maniera in tutto il mondo, con il solo scopo di causare disagi, facendo leva sulle paure di chi viene in contatto con questo tipo di disinformazione.

A chi giova questa disinformazione, perché esistono gruppi organizzati che la portano avanti in mezzo mondo? Chi si nasconde dietro questi gruppi? Domande che restano senza risposta – ma un giorno qualcuno sarà chiamato a spiegare come e perché questa gente viene lasciata libera di agire senza che nessuno faccia qualcosa per fermarla.

