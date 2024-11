Kim Yosh, l’incendio e la fuffa per attirare like

Sono venuta a conoscenza di una storia strappalacrime spacciata per vera, non riportata su nessuna testata giornalistica: un ragazzo giapponese avrebbe salvato la fidanzata da un incendio rimanendo completamente sfigurato, e in seguito a ciò la ragazza l’avrebbe lasciato. Sui vari social fioccano commenti indignati del tipo “Che stron*a lei a lasciarlo”, “Le donne di oggi sono tutte superficiali” e via discorrendo; da qui si può capire che lo scopo della storia è quello di far passare le donne come delle poco di buono che pensano solo all’aspetto fisico.

Quello che secondo la narrazione dovrebbe essere l’aspetto del ragazzo prima dell’incendio è in realtà la foto di un attore sudcoreano (quindi non giapponese) di nome Kim Yosh, mentre la persona ustionata è in realtà un pompiere rimasto sfigurato in servizio.

Inoltre è lampante che sia una storia inventata da capo a piedi, in quanto non sono riportati nemmeno il luogo e la data.