La misteriosa morte di Andreas Noack

In tanti ci avete segnalato un post Telegram decisamente lungo che racconta della morte di uno YouTuber tedesco:

Dr. Andreas Noak, è morto improvvisamente il 26.11.21 dopo aver messo online le sue scoperte sull’idrossido di grafene.” L’uomo aveva scoperto la verità su un ingrediente nei vaccini e spiegato perché gli atleti competitivi muoiono dopo le vaccinazioni. Su scala nanometrica, piccoli pezzi di metallo taglienti tagliano il corpo dall’interno e questa roba rimane nel corpo per sempre perché non è biodegradabile. Doveva morire per la verità. Cinque giorni dopo la pubblicazione del video, il medico è stato aggredito e ucciso, ci racconta sua moglie (sabato 27 novembre 2021) . Il chimico assassinato Andreas Noack ha detto (è un sunto le parole complete nel video in spagnolo, inglese e tedesco):

Parla dello studio del Dr. Campra, affermando che non è ossido di grafene ma idrossido di grafene. Su scala nanometrica possono essere descritti come lame biologicamente non decomponibili. È una roulette russa, taglia i vasi sanguigni. Se inietta il vaccino in una vena, le lame circoleranno nel sangue e taglieranno l’epitelio. Se viene eseguita un’autopsia sulle vittime, non si troverà nulla. Le lame scorrono nel sangue così gli atleti sani muoiono. Le persone collassano e hanno convulsioni dopo la vaccinazione. Sono stati sfortunati alla roulette russa. E ora vogliono vaccinare i bambini. Il vaccino non è approvato e lo iniettano già. Pensi che un pediatra sappia cos’è l’ossido di grafene? Serve un dibattito scientifico. La teoria dell’mRNA è una deviazione, una distrazione. Come specialista del carbonio, le persone non possono collassare dall’mRNA. Afferma che dopo averlo saputo, chiunque continui a iniettarsi è un assassino. Il dottor Noack era uno specialista in carbone attivo. Afferma che lame su scala nanometrica che rimangono nel corpo per sempre. Hanno tagliato i vasi sanguigni. Ecco perché si verificano tutte le malattie cardiovascolari. E non sono degradabili. Tutti i soggetti vaccinati devono firmare di assumersi ogni responsabilità. I medici non conoscono la chimica e stanno compiendo omicidi di massa. Condividi il video e invialo a politici e medici.

Sono ovviamente andato a cercare il “dottor.” Noak, che non è un medico, la prima cosa che rilevo è che si chiama Noack, con la C, e che sui giornali tedeschi quando è stato citato è stato definito youtuber, non medico, non scienziato, non ricercatore, ma semplicemente youtuber.

Una nota di cronaca: su due dei primi dieci siti che ho analizzato per cercare info sul fantomatico Noack, AVG mi ha segnalato che c’era presente del malware.

Noack è salito all’onore delle cronache tedesche quando nel 2020, a novembre, durante una diretta su YouTube, la polizia ha fatto irruzione in casa sua. Lo potete vedere qui dal minuto 43:09.

L’irruzione, è stato spiegato dalla polizia, non aveva come oggetto d’indagine Noack, bensì un’altra persona presente nell’appartamento dello youtuber. Sempre la polizia nel 2020 ha spiegato che non si trattava di nulla che avesse a che fare con la pandemia e i video che Noack pubblicava online: si parla di un’operazione legata alla squadra narcotici, ma senza che vi sia alcuna certezza al riguardo.

Quello che è certo è che dopo quell’irruzione violenta Noack è tornato a fare i suoi video senza problemi. Quindi direi che l’episodio del 2020 non abbia causato alcun tipo di disturbo alla sua opera di divulgazione complottistica. Disinformazione che va avanti da ben prima della pandemia: sono almeno dieci anni, infatti, che Noack partecipa come esperto chimico a convegni sull’olistica, sui metalli colloidali, e altra roba new age che ha trovato spazio nel corso degli anni su BUTAC.

Dopo l’irruzione Noack sembra aver spostato la diffusione dei suoi contenuti su un canale Telegram, canale da cui qualcuno ha cancellato tutti i contenuti fino al 23 novembre; curioso, non trovate? Gli unici contenuti che sono stati lasciati sono diciannove video, di cui uno sull’idrossido di grafene che sarebbe presente nei vaccini. Quest’ultimo video, secondo quella che dice di essere la compagna di Noack, sarebbe la causa del suo decesso. Ma vorrei che capiste che questo non ha senso. Se – come sostengono tanti post in rete – a uccidere Noack fosse stata davvero la polizia tedesca, a causa dei suoi video, ci sarebbero voluti pochi secondi a chiudere i vari canali su cui erano pubblicati. E invece sono ancora lì, a raccontare dell’idrossido di grafene tagliente come lamette da barba…

E difatti la compagna in un video pubblicato sempre sullo stesso canale Telegram il 29 novembre ha poi spiegato che Noack non è stato aggredito, ma è morto per attacco cardiaco in ospedale.

La stampa tedesca o austriaca per ora non ha pubblicato una virgola sulla vicenda. Quindi ovviamente non possiamo sapere cosa sia successo a Noack, se sia veramente morto o meno, e quale sia la ragione della sua eventuale dipartita.

Quello che però possiamo dire è che il video sull’ossido/idrossido di grafene riporta inesattezze scientifiche che sono state già trattate più e più volte. Gli ingredienti dei vaccini COVID-19 sono stati pubblicati e valutati da gruppi indipendenti oltre che dalle case farmaceutiche che li hanno sviluppati. E nessuno dei ricercatori accreditati ha trovato alcuna traccia di grafene, in nessuno dei vaccini autorizzati per l’uso, nemmeno nelle nanoparticelle lipidiche. Figuriamoci poi la questione delle “lame che scorrono nel sangue”, una sciocchezza senza alcuna base scientifica che sembra uscita da un film horror ed evidentemente ha lo stesso identico scopo: spaventare il pubblico a casa.

Quello che è vero è che si sta studiando come sfruttare l’ossido di grafene nei farmaci: si pensa che potrebbe essere uno strumento utile nella somministrazione di futuri vaccini grazie alla sua solubilità, per aiutare i farmaci a essere assorbiti. Ma a oggi il suo uso non è stato ancora autorizzato, e ripetiamo, non esiste traccia nei vaccini in uso. Insistere nel sostenerlo senza portare prove scientifiche a sostegno dell’accusa è grave. No, il video di Noack non porta alcuna di queste prove.

In attesa di aggiornamenti dalla Germania non credo sia possibile aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.