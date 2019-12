EDIT:

Ho ricevuto un messaggio privato da parte di qualcuno che non ha gradito i toni del nostro articolo, il suo primo messaggio inviato è questo:

Non ritengo di dover cancellare quanto riportato sotto, è chiaro che me la stessi prendendo con i giornalisti che hanno scelto di titolare in quella maniera e non con la Fondazione che ha portato avanti lo studio. Studio che non metto minimamente in dubbio, non ne ho le competenze. Quello che posso fare per venire incontro alla gentile richiesta ricevuta è pubblicarvi il post di The Medical Alphabet , che in maniera meno tecnica possibile cerca di fare chiarezza sulla questione:

Uno studio tutto italiano, condotto da un gruppo di ricercatori della Fondazione EBRI Rita Levi Montalcini (European Brain Research Institute) e pubblicato su “Cell Death and Differentiation” del gruppo Nature, ha messo in evidenza come la formazione degli oligomeri intracellulari di β-amiloide sia responsabile della precoce compromissione della neurogenesi nei modelli animali, utilizzando una tecnica innovativa capace, oltre che di bloccare la formazione degli oligomeri, di far riprendere la corretta replicazione cellulare.

In questi giorni si sono visti molti titoli di stampa enfatizzare la scoperta di una molecola capace di bloccare la malattia di Alzheimer e di ringiovanire il cervello, ma le cose non stanno esattamente così: la molecola in questione, oggetto di studio del gruppo di ricerca da diversi anni, è un anticorpo intracellulare (dall’inglese “intrabody”) denominato scFvA13-KDEL, ed è il protagonista della metodica utilizzata in questo studio, la “Conformational Selective Interference (CSI)”. Questa si basa sull’utilizzo di anticorpi intracellulari conformazionali la cui caratteristica è quella di possedere un dominio legante l’antigene specifico, in questo caso, per gli oligomeri di β-amiloide, di cui i ricercatori hanno indagato il meccanismo molecolare di inibizione della neurogenesi.

La peculiarità dell’intracorpo rispetto ad un anticorpo monoclonale comune è che questo non viene somministrato dall’esterno, ma viene prodotto dalle stesse cellule – precedentemente trasfettate con un vettore retrovirale (lentivirus) – e rimane legato alla membrana del reticolo endoplasmatico attraverso la sequenza KDEL.

Utilizzando dei topi transgenici Tg2576, modelli di riferimento per lo studio dell’Alzheimer sull’animale, i ricercatori hanno messo in evidenza, utilizzando dei marcatori specifici per la replicazione cellulare e per le staminali neurali, come la neurogenesi nelle nicchie staminali (bulbo olfattivo e zona sottoventricolare) sia fortemente inficiata rispetto ai topi normali. Applicando la metodica CSI, è stato possibile non solo legare gli oligomeri di amiloide dentro le cellule, ma anche bloccarne la produzione e consentire alle cellule di riprendere la proliferazione in vivo; la perdita della capacità replicativa sarebbe dovuta all’aumentata instabilità dei microtubuli (fondamentali nella replicazione e nella morfogenesi), causata dalle importanti modificazioni post-traduzionali riscontrate a carico delle proteine associate come la tau (quest’ultima iperfosforilata) e la tubulina.

Lo studio conferma come la compromissione della neurogenesi sia tra le prime alterazioni riscontrabili nel cervello ai primissimi stadi della malattia nel topo, cosa che nell’uomo potrebbe verificarsi in uno stadio completamente asintomatico della malattia, e quindi essere impiegata come primo biomarker della presenza della malattia.

L’efficacia dell’interferenza conformazionale selettiva nel bloccare la formazione degli oligomeri, e restituire alle cellule la possibilità di replicare, apre prospettive interessanti circa l’impiego della terapia genica per bloccare la malattia, specie dopo il totale fallimento degli anticorpi monoclonali degli ultimi anni (uno su tutti: aducanumab); lo studio sull’uomo rappresenta, tuttavia, come in tutti i casi di terapia genica, un obiettivo difficile da raggiungere, e l’impiego clinico di una simile metodica potrebbe richiedere decenni.

L’Alzheimer è una patologia estremamente complessa, ancora poco compresa, la cui diffusione è direttamente proporzionale all’invecchiamento della popolazione.

Per combatterla possediamo ben pochi strumenti terapeutici e non siamo ancora in grado di fare diagnosi precoce, di fondamentale importanza per bloccare il processo degenerativo e limitare il più possibile la perdita di neuroni, che salvo rari casi non hanno la possibilità di rigenerarsi.

Fino a quando non saranno disponibili terapie più efficaci, così come per tutte le patologie ad eziologia multifattoriale come l’aterosclerosi o il diabete mellito di tipo II, l’unico strumento utile rimane la prevenzione fin da giovani, fisica e mentale, basata su uno stile di vita sano, sull’attività fisica e la corretta alimentazione, nonché piena di stimoli per il nostro cervello e più lontana possibile dallo stress.

Dalle fonti nei commenti potete farvi un’idea su quanti e quali fronti stia avanzando la ricerca in quella che è considerata la sfida scientifica del secolo.