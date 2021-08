È bello avere amici medici, specie quando oltre a segnalarci notizie di disinformazione ci aiutano a trattarle. Oggi proprio grazie a un medico trattiamo la “morte cardiaca improvvisa”. Ne parliamo perché su alcune bacheche sta iniziando a circolare una notizia vecchia ormai di un mese.

La notizia viene da una delle tante testate nate sull’onda della pandemia (o perlomeno registrata, visto che questa risulta creata a novembre 2020, pur riportando anche articoli più vecchi), The Italian Tribune, per una volta una testata registrata in forma non anonima.

Non possiamo in questo caso parlare di un articolo, perché quanto riporta The Italian Tribune sono quattro righe che rimandano a “Visione TV”. Tutto questo è stato pubblicato il 22 luglio, ma sta diventando virale ora. Visione TV è anch’esso sito web registrato in forma non anonima a Vox Italia TV. Visione TV, però, a differenza dell’altro è testata regolarmente registrata su cui scrive anche una nostra vecchia conoscenza (solo un veloce commento al riguardo: non trovate anche voi curioso che certi soggetti siano sempre in mezzo alle fake news?).

Titolo di Visione Tv:

La strana estate dei malori “improvvisi”: dal 1 al 15 luglio 199 casi di decessi

Non c’è un articolo, ma solo un elenco di morti, ognuno con due righe di descrizione. Siamo di fronte a un classico esempio dei tanti modi sfruttati per spaventare i lettori. Ci vuole tanto pelo sullo stomaco per pubblicare questa roba.

Non è che ci sia molto da dire, questi malori improvvisi sono appunto delle “morti cardiache improvvise”, da ora in poi MCI. Il nome suggerisce un evento strano e anomalo, ma si tratta di qualcosa di noto, che non ha nulla a che vedere con vaccini o con COVID-19. Negli Stati Uniti ogni anno muoiono circa 350mila persone di MCI, in Italia siamo tra le 40mila e le 50mila morti cardiache improvvise all’anno. Questo significa circa 110 persone al giorno, in una media di circa 1800 decessi quotidiani che avvengono nel nostro Paese senza che ci sia alcuna pandemia.

Quindi se contiamo 110 morti cardiache improvvise al giorno nei 15 giorni di cui si sta parlando di “malori improvvisi” ce ne sono stati circa 1650. Quei 199 evidenziati da Visione TV sono solo una piccola parte delle morti cardiache improvvise. Piccola ma grande abbastanza da far sì che chi segue questi cialtroni si spaventi.

E magari apra il portafoglio per donare qualche euro…

Eh sì, perché anche Visione Tv vuole fare come ByoBlu, avere i propri studi, magari un canale sul digitale terrestre, e – curiosamente – uno degli ultimi acquisti della redazione è uno dei volti della prima diretta nazionale televisiva del canale di Messora.

Quando qualche vero giornalista avrà la voglia di scoperchiare il vaso di Pandora di questi giri sarà sempre troppo tardi. Il giorno che chi si sta facendo prendere per i fondelli da questa gente se ne renderà conto sarà sempre dopo una donazione di troppo.

Non credo di dover aggiungere altro, se non un grazie al Dottor E.P. che si è specializzato in cardiologia un po’ di anni fa e si è stufato di vedere circolare disinformazione un tanto al chilo.

