La morte del dottor Witold Rogiewicz

È morto il dott. Witold Rogiewicz un medico pro-vax che in diretta si era fatto iniettare il v/a/c/c/i/n/o. In diretta diceva che si sarebbe trasformato in una antenna 5g e si scusava se era poco loquace perché gli stavano iniettando autismo. Ma gli è successo molto peggio: ha avuto convulsioni ed è morto. Ripetetelo all’infinito: “non è mai colpa del va/c/c/in/o”.

La storia, oltre che su Facebook, ha circolato anche su siti che abbiamo già da tempo inserito in Black List, come Database Italia, luogo di ritrovo di complottari d’ogni età, o Rassegna Stampa 2.0.

Non è stata fatta un’autopsia al dottor Rogiewicz perché non è stata ritenuta necessaria dai familiari. Come si legge sulle testate polacche il medico aveva problemi cardiaci di vario genere da molti anni, ed è morto per un arresto cardiaco improvviso.

Vi riporto da Newsweek Polska , che ha intervistato la figlia Małgorzata Rogiewicz:

Papà ha avuto problemi cardiaci per molti anni ed è morto per arresto cardiaco improvviso. La sua morte non ha nulla a che fare con l’assunzione della seconda dose del vaccino.

O ancora da naTemat.pl , sempre da un’intervista con la figlia del medico:

Papà soffriva di malattie cardiache da molto tempo. Circa 15 anni fa ha avuto un infarto, ha avuto anche altre malattie: diabete, ipertensione. Da tempo si era sentito peggio. Aveva anche fibrillazione atriale. Lunedì, mio ​​padre probabilmente ha avuto un secondo attacco di cuore. Aveva anche edema polmonare e insufficienza cardiaca. Il certificato di morte recita: “arresto cardiaco improvviso”.

Trovo assurdo il quantitativo di antivaccinisti che hanno preso a cavalcare qualsiasi notizia di soggetti morti dopo la vaccinazione. Basterebbe guardare i numeri dei vaccinati e i numeri di questi casi per capire che non c’è alcuna correlazione. Eppure là fuori c’è gente che condivide Database Italia convinto che sia un sito affidabile.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

