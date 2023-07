La Rainforest Alliance, la Fondazione Gates e l’atrazina

Sul profilo Twitter di tal @SalazarYulia ci avete segnalato un tweet che viene da un post pubblicato su TikTok, questo:

Ma siamo di fronte alla solita disinformazione un tanto al chilo. Partiamo col dire che sono già settimane che la questione “rana” della Rainforest Alliance è stata smentita e trattata da colleghi come Antonio Di Noto su Open. L’evoluzione via TikTok e Twitter però dimostra come chi casca in questa disinformazione non ci provi nemmeno a verificare quanto viene condiviso.

Ci abbiamo provato noi, a fare quelle verifiche che mancavano:

Melinda e Bill Gates

La Fondazione Bill & Melinda Gates è nota per finanziare una serie di progetti legati alla sanità, all’educazione e all’agricoltura sostenibile. Tuttavia, non è noto un loro coinvolgimento con la Rainforest Alliance. Se si eccettua una donazione del 2007 non esistono altri collegamenti tra la Fondazione e l’Alleanza.

Rainforest Alliance

Si tratta di un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che lavora per conservare la biodiversità e garantire mezzi di sussistenza sostenibili. L’organizzazione certifica i prodotti che rispettano certi standard ambientali, sociali e economici. Non produce né vende prodotti, ma fornisce un marchio di certificazione che le aziende possono utilizzare.

Atrazina

L’atrazina è un erbicida ampiamente utilizzato che ha suscitato preoccupazioni per la sua persistenza nell’ambiente e per i suoi potenziali effetti sulla salute umana, incluso il sistema endocrino. Senza però che ad oggi questi sospetti effetti nocivi siano stati dimostrati. Ma senza voler entrare nel dettaglio, il logo della Rainforest Alliance non ha nulla a che fare con la presenza o meno dell’atrazina nei prodotti certificati. In sintesi, non c’è alcuna correlazione diretta tra il marchio Rainforest Alliance, Melinda e Bill Gates, e la presenza di sostanze ritenute nocive come l’atrazina.

Le linee guida dell’OMS riportano:

The weight of evidence from a wide variety of genotoxicity assays indicates that atrazine is not genotoxic. There is some evidence that it can induce mammary tumours in rats as a result of hormonal changes, but it is highly probable that the mechanism for this process is nongenotoxic. No significant increase in neoplasia has been observed in mice. IARC has concluded that atrazine is not classifiable as to its carcinogenicity in humans.

Diffusione della bufala

Cercando su TikTok è evidente che questa bufala sta circolando in tantissime lingue, l’abbiamo trovata in arabo (ma con prodotti di un supermercato spagnolo), polacco, tedesco, slovacco, francese, persino nel linguaggio dei segni. Oltre che ovviamente in italiano. Il fatto che la stessa notizia di disinformazione circoli in così tante lingue, come con quelle legate alla pandemia, è segno inequivocabile che c’è qualcuno che l’ha messa in giro col preciso intento di causare un danno. Il giorno che le autorità si sveglieranno e cominceranno a indagare da dove parta un certo tipo di disinformazione sarà sempre troppo tardi.

