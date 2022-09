La Regina Elisabetta, i cavalli e la sicurezza

Oggi trattiamo una storia più leggera del solito, ma la segnalazione che ci è arrivata era curiosa e interessante da trattare. Ci avete inviato un post che arriva dalla pagina Facebook Un Cavallo In Famiglia, pagina dedicata a tutti gli amanti dell’equitazione.

Il post è questo:

Ucif per la Sicurezza a Cavallo



Tra le centinaia e centinaia di foto che ritraggono The Queen insieme ai suoi amati Cavalli, ne scelgono una in sella senza casco. Non è colpa loro, non ce la fanno: non hanno la Cultura della Sicurezza

Visti alcuni commenti fuori luogo, anche se non dovuto, chiariamo. La critica è rivolta a organi di stampa equestri o presunti tali che potevano scegliere centinaia di foto per ricordare la passione equestre della Regina e ne hanno scelte alcune senza casco a Cavallo. Noi non siamo pesanti, noi abbiamo tolleranza zero sulla Sicurezza e su chi ha il dovere di promuoverla

Ad accompagnarlo c’è appunto una foto della Regina Elisabetta su un cavallo, con in testa uno dei suoi foulard. Capisco benissimo la preoccupazione degli admin della pagina. Purtroppo però devo rilevare che non sarebbe stato così semplice trovare foto della Regina Elisabetta a cavallo con il casco, io cercando ho trovato pochissimi scatti che la ritraggono con casco, e nessuno è una bella foto che possa esser usata come testimonianza della passione immensa che la Regina aveva per l’equitazione, che praticava fin da quando era una bambina.

10 anni fa sul Telegraph apparve un articolo dedicato alla questione, anche perché tanti tra i suoi sostenitori erano preoccupati per la sua salute in caso di una caduta. L’articolo è dietro paywall, ma per capirci questa era l’apertura:

Diamond Jubilee: Queen won’t let health and safety mess up hair majesty The Queen refuses to wear a protective helmet when she goes horse riding because she needs to keep her hair in place for subsequent engagements, a royal biographer has said.

Pur non potendo leggere direttamente l’articolo del Telegraph senza abbonamento, all’epoca lo stesso fu ripreso da altre testate che spiegavano le stesse cose: la Regina Elisabetta non usava il caschetto di sicurezza perché l’avrebbe costretta a farsi rimettere i capelli in sesto ogni volta che scendeva da cavallo. C’è un passaggio nell’articolo del Telegraph che mi ha fatto sorridere, ripreso da MyLondon News:

L’istruttore d’equitazione della Regina Ian Balding le dice:

Io ritengo che sia ridicolo che lei, sopratutto, non indossi un casco di sicurezza

A cui la Regina rispose così:

Non l’ho mai fatto, e tu non devi rimetterti a posto i capelli come devo fare io.

Ricordiamo a tutti, se si va a cavallo indossare il caschetto è l’unica maniera per proteggersi da cadute che possono risultare decisamente pericolose, non fate come faceva la Regina.

Concludendo: si potevano usare altre foto della Regina in compagnia di cavalli per testimoniare il suo amore per l’equitazione, ma trovarne di lei con il cap, e che siano anche belle foto-testimonianza, non è così semplice.

