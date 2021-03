Un espatriato che conosciamo bene, e di cui evitiamo con attenzione di fare il nome per non dargli l’attenzione che anela disperatamente, ha dovuto abbandonare i suoi soliti canali e mettersi a condividere i suoi video su Rumble o su Patreon, dove oltre mille persone gli donano qualche soldo per tirare avanti da quando ha dovuto smettere con le truffe.

Tra i vari video che diffonde ce ne è uno che riteniamo sia il caso affrontare qui su BUTAC. Il video non è realizzato dal signore di cui sopra, bensì da un altro che non conosciamo, e che potete vedere in faccia qui:

Il video comincia con questo discorso:

È ricominciata… la tarantella delle ambulanze accendono la sirena anche per andare a fare benzina. È ricominciata come l’anno scorso a marzo-aprile se ricordate i numerosi filmati di persone che hanno seguito le ambulanze quando ne passava 40 al giorno. Ambulanze pizzicate ad andare a far benzina o ad andare in ospedale senza pazienti quindi la solita tecnica per creare con l’atmosfera di panico e terrore nelle persone nei polli più che altro quest’anno ci siamo…

Non una singola prova delle affermazioni fatte viene riportata, ci si ricollega a video vecchi di un anno, smentiti a suo tempo, come se le smentite non ci fossero mai state. Negare, negare sempre, questo è il sistema con cui chi condivide costante disinformazione riesce a tenere incollati allo schermo migliaia di follower. Vittime di cialtroni che andrebbero identificati e puniti. Alcuni di quelli che l’anno scorso inseguivano le ambulanze qualche guaio con la legge l’hanno avuto, sarebbe bello avere conferma dalla polizia postale che anche il signore nel video rischia qualcosa, ma ci spero poco.

Anche a novembre circolavano video che sostenevano che le ambulanze a sirene spiegate stessero girando a vuoto per le città, Piazza Pulita ci aveva fatto un servizio, suggerisco di guardarlo con attenzione. Anche qui su BUTAC avevamo dedicato degli articoli a queste storie, e in uno per fare chiarezza avevamo riportato queste informazioni, fornite da un infermiere del 118 che spiegava come funzionano le sirene e quando possono essere accese. Ve lo riportiamo:

Gli equipaggi delle ambulanze non decidono autonomamente se utilizzare gli allarmi acustici/visivi L’uso degli allarmi è conseguente al codice di gravità che viene assegnato di volta in volta dalla centrale operativa di competenza I codici di gravità vengono assegnati dall’operatore di centrale 112/118 che ha preso in carico l‘intervento, sulla base di norme ben precise e vanno dal codice bianco (meno grave) al rosso (il più grave) Gli operatori di centrale seguono un corso specifico per la gestione delle urgenze da remoto, corso riconosciuto a livello nazionale e internazionale In ultimo, in centrale non vediamo cosa “succede“ quando un persona in pericolo chiama il 112/118, ci basiamo sulla nostra competenza adiuvati da precisi protocolli , siamo assolutamente consci che assegnare un codice di urgenza più grave del dovuto significa mettere a rischio l’incolumità dell’equipaggio sul campo, del paziente e degli eventuali passanti.

Sarebbe bello che qualcuno spiegasse queste informazioni al signore del video, e che sulla base delle affermazioni fatte nel suo video il signore venisse denunciato alle autorità, ma se tanto mi dà tanto anche quello nel video potrebbe essere l’ennesimo expat che pontifica dall’estero, conscio che nessuno gli andrà mai a chiedere conto di ciò che dice e di eventuali danni conseguenti.

Non credo di dover aggiungere altro.

