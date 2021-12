Lady Onorato e le notizie che filtrano…

Francesca Donato è instancabile, da europarlamentare passa ore sulla rete alla ricerca delle notizie più succulente per i suoi follower, notizie che, per come le condivide, dovrebbero essere affidabili e verificate, visto l’importante ruolo da lei ricoperto di rappresentante dei propri elettori in Europa. Ruolo per cui è lautamente pagata con soldi che arrivano dalle tasse di tutti i cittadini europei.

Il 4 dicembre Lady Onorato riporta su Twitter:

Qualche notizia filtra ormai anche dagli hub vaccinali e dagli ospedali. La terza dose sarà devastante per molte persone. Chi ha dubbi, perlomeno prenda tempo…

A queste parole allega un post dalla bacheca di tal Barbara Raval, che ha bloccato BUTAC dal seguirla sulla sua bacheca; ma grazie ai nostri potenti mezzi potete comunque vedere il suo tweet qui di seguito:

‘Se vuoi fai girare pure questo messaggio, credo valga più di cento articoli o sondaggi.” Fuggi fuggi generale, gente portata via in ambulanza dopo l’inoculazione e… “⬇⬇⬇

Dott.ssa Pierpaola Re

Hub di #Villorba Treviso pic.twitter.com/0duGYdzKev — Barbara Raval 🐱 🇮🇹 💙 🐸 (@BarbaraRaval) December 3, 2021

Il tweet di Barbara Raval riprende uno screenshot del profilo falso Alieno Angelo, il quale cita fatti che sarebbero avvenuti il 2 di novembre all’hub di Villorba, provincia di Treviso. Lo screenhsot riporta la firma di tal dottoressa Pierpaola Re.

Il testo che vi compare è questo:

“02.11.21 22:33

Oggi all’hub di Villorba TV, mentre la gente era in fila che aspettava il suo turno x il vaccino, 5 persone son state portate via in ambulanza dopo l’inoculazione. C’è stato un fuggi fuggi generale… ma nessun rigo in nessun giornale di partito come il Gazzettino o la Tribuna. Messaggio preso dal gruppo “Il filo di Arianna”: C’è correlazione… eccome…

Stamattina ho messaggiato con una mia cugina che lavora in ambulatorio di cardiologia di un ospedale della nostra zona. Queste le sue parole:

“È dura restare a lavorare in queste condizioni, siamo sfiniti. Troppe verità scientificamente provate non dette. È proibito emettere i dati dei nuovi contagiati… la maggior parte di loro sono vaccinati. Sono aumentati gli arresti cardiaci, le miocarditi, le dissecazioni arteriose e ti parlo non per sentito dire ma perché vedo con i miei occhi. I medici di base sono stati minacciati dallo stato di venire radiati se emettono certificati di differimento dal vaccino per patologie. Questa cosa che iniettano non è un vaccino e non ti protegge dell’infezione, anzi!”

Se vuoi fai pure girare questo messaggio, credo valga di più di cento articoli o sondaggi.

(dott.ssa Pierpaola Re)”

Peccato che non esista una dottoressa di nome Pierpaola Re: esiste una dottoressa Paola Re, dirigente medico di I livello che lavora ad Alessandria, ed esiste una Pierpaola Re, che però non è medico e lavora in un centro benessere yoga vicino Rimini.

Non sono il solo ad aver fatto qualche verifica, infatti anche sotto al post di Barbara Raval c’è gente che fa domande, come ad esempio Debora, che chiede:

Ma esiste questa Dott. Ssa?

E Barbara le risponde:

Sì altrimenti nonnavrei pubblicato. Vedo che insistete a fare i guastatori. ..complimenti

Ma non porta nessuna prova di quanto afferma. Tanto sa che ci sono comunque follower che hanno fede, come Rosita:

Non ho parole…neanche mettendo nome e cognome basta …Non si fidano di una che ti dice attenzione e si fidano dell elisir dove devono firmare x farselo ( basterebbe questo ) incredibile…ma qnt pubblicità si sono bevuti da bambini questi ????

L’hub di Villorba esiste per davvero, ma le tracce della notizia no, né su testate vicine ai no vax né su quelle imparziali. Tutta la vicenda esiste solo in post social simili a quello pubblicato da Barbara Raval su Twitter.

Cercando il testo condiviso si trovano tantissimi post su VK, il social russo simile a Facebook, tra cui spicca quello dei disinformatori seriali di Weltanschauung Italia; anche su Facebook se ne trovano, ma decisamente di meno. Purtroppo risulta difficile monitorare i post come quello di Lady Onorato e Barbara Raval, che invece del testo riportano uno screenshot. Trucchetto sfruttato fino alla noia per evitare che l’algoritmo punisca i testi che riconosce come fake news.

Giusto un ultimo appunto: Barbara Raval sul suo profilo Twitter si definisce “Giornalista per piacere, per passione e per dovere” ma sul sito dell’OdG non risulta nessuna professionista con quel nome. Il codice penale, se non erro, raffigura nel caso un reato di usurpazione di titoli, visto che per definirsi giornalista occorre essere iscritti all’Ordine. Come mai Lady Onorato segue qualcuno che non è giornalista ma si spaccia per tale è una domanda che rimarrà senza risposta.

Io non credo di dover aggiungere altro, spetta a Lady Onorato giustificare la condivisione di un post non verificato e a Barbara Raval dimostrare l’esistenza della dottoressa Pierpaola Re e dei fatti raccontati in quel post.

Non a noi dimostrarne l’inesistenza.

