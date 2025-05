Le 5 cose da non fare per non cadere in queste truffe online

Navigare su Internet è ormai parte della nostra vita quotidiana, ma purtroppo il web nasconde molte insidie. Le truffe online, dai falsi siti agli inganni sui social, sono sempre più diffuse e sofisticate.

Ecco le 5 cose da non fare per proteggerti ed evitare di cadere vittima.

Non fidarti delle email o dei messaggi non richiesti

Le email o le pec di phishing spesso imitano alla perfezione banche, corrieri o servizi noti. Non cliccare mai su link ricevuti via email o SMS se non sei sicuro della fonte. Controlla sempre l’indirizzo del mittente e, in caso di dubbi, vai direttamente sul sito ufficiale digitando l’indirizzo nel browser.

Non inserire dati personali su siti sospetti

Se un sito ti chiede dati sensibili (numero di carta, codici bancari, password), fermati: verifica sempre che l’indirizzo inizi con https:// e che ci sia l’icona del lucchetto. Se hai ricevuto il link tramite email o social, fai doppia attenzione: potrebbe essere un sito clone.

Non lasciarti ingannare dalle slot machine online truccate

Le slot machine online possono sembrare un modo divertente per tentare la fortuna, ma spesso dietro ci sono truffe ben architettate. Evita piattaforme non autorizzate o sconosciute che promettono vincite facili e bonus esagerati: potresti non vedere mai i tuoi soldi. Gioca solo su siti legali e regolamentati, verifica che abbiano licenza ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e ricorda che il gioco responsabile è fondamentale per evitare perdite economiche e problemi più seri.

Non scaricare allegati o software da fonti non ufficiali

Molte truffe online passano attraverso file infetti o software malevoli. Scarica app, aggiornamenti e documenti solo dai siti ufficiali. Evita i file allegati di email sospette, anche se sembrano provenire da contatti conosciuti.

Non fare acquisti impulsivi su offerte troppo allettanti

Attenzione ai siti e-commerce poco conosciuti che propongono prodotti a prezzi stracciati. Prima di inserire i dati della carta, cerca recensioni, verifica la presenza di contatti reali (indirizzo fisico, numero di telefono) e controlla se il sito è affidabile.

In sintesi, per difendersi dalle truffe online serve prudenza, attenzione e un po’ di diffidenza: non dare nulla per scontato e verifica sempre prima di agire. La tua sicurezza online dipende prima di tutto da te!

redazione at butac punto it