Le fonti, signora mia, le fonti

Ci avete segnalato un articolo apparso su ConoscenzeAlConfine .it, sito già presente nella nostra Black List da tempo. Registrato in forma anonima da “Mauro e Beatrice”, come si firmano nel disclaimer, è il classico sito new age complottista antivaccinista filofuffaro come, negli anni, ne abbiamo visti tanti.

L’articolo che ci avete segnalato viene da Rense .com, sito nato nel 1999, partorito dalla mente di Jeff Rense di cui vi mostraimo una mini scheda tratta dalla sua pagina su Wikipedia:

Jeffry Shearer Rense è un conduttore di talk show radiofonici americani. Il suo programma, il Jeff Rense Program, è stato trasmesso via radio satellitare ed è ora pubblicato attraverso il suo sito personale. [1] Il programma radiofonico e il sito web di Rense diffondono teorie della cospirazione, comprese quelle dei cospirazionisti dell’11 settembre, [2] ufologi e sostenitori del paranormale, creazione di malattie, scie chimiche, prove di tecnologia antica avanzata, tecnologie energetiche emergenti e medicina alternativa. Gli scritti e il sito web di Rense sono stati ritenuti pro nazista e antisemita dalla Anti-Defamation League e il Southern Poverty Law Center.

Quindi Conoscenze al confine ha deciso che un sito definito pro nazista e antisemita sia una valida fonte per parlare di medicina. È tutto molto bello, chissà che ne pensano Mauro e Beatrice, saranno anche loro pro nazisti e antisemiti?

In prima pagina su Rense .com mentre scrivo c’è un video di Byram Bridle, il medico canadese da cui persino il suo ordine di appartenenza ha preso le distanze e di cui abbiamo parlato qualche giorno fa.

Poi ci sono link per comperare fuffa varia new age, esattamente come li troviamo su Conoscenze al confine e siti simili. Siamo davvero di fronte a favolose fonti da cui attingere sapere a piene mani.

L’articolo di Conoscenze al confine titola:

Le Iniezioni di Terapie Geniche modificano i Globuli Rossi

La loro fonte è Rense, e la fonte di Rense chi è?

Se non riuscite a leggere, nell’immagine qui sopra c’è scritto “from social media”, ovvero la fonte è un post su Facebook! Mi sembra un’ottima fonte, di cui fidarsi ciecamente.

Il post apparso sui social media americani riportava:

Ho un’amica che è una microscopista della nutrizione. È un’esperta nel suo campo e mi ha aiutato immensamente. Ha molti clienti che hanno preso il cosiddetto vax e hanno chiesto loro di entrare per un’analisi del sangue gratuita. Per lei totale orrore, questo è quello che ha visto. L’immagine in alto è di sangue e cellule del sangue completamente sane prima dell’iniezione di “vax”. Le cellule del sangue sono cambiate drasticamente nei giorni successivi. La terza immagine (in basso al centro) mostra innumerevoli nanoparticelle estranee (macchie bianche) che compaiono nel sangue poco dopo l’iniezione. Il tuo corpo non può MAI disintossicarsi da questo e alla fine quelle nanoparticelle entreranno in ogni cellula del tuo corpo.

La prima domanda che dovreste porvi è: ma che cacchio è un “microscopista della nutrizione” ? La risposta non ve la do io, ma un redditor:

I don’t know, but i bet they charge hundreds of dollars for each test. I wish I had no morals.

L’originale pare sia stato postato da tal Cheryl Reeder il 2 maggio 2021. Cheryl fa parte di un gruppo di ferventi credenti americani, di quelli che pensano che solo Gesù ci può curare, e quindi tutto va accettato con fatalità. Se stai male non curarti, è Gesù che ti cura e così via.

A me onestamente va benissimo che scegliate di curarvi seguendo le regole di Cheryl, basta che poi evitiate di andare in ospedale quando state male.

Il post della sua “amica” non ha nulla di scientifico che provi quanto sostiene, è un post su Facebook senza validi riferimenti. Cheryl ci dice che lei l’ha pubblicato in quanto la sua amica non può per colpa della censura di regime. Ma non c’à nessuna censura di regime, se una notizia viene pubblicata con fonti valide a supporto resta una notizia valida da far circolare. Qui però abbiamo delle foto scattate da non si sa chi, non si sa a chi, non si sa quando. Che prova dovrebbero fornirci? Imparate che non siete voi (noi) a dover dimostrare che siano false ma chi le porta a doverne dimostrare la validità. Il post Facebook fonte di Rense .com e di Conoscenza al confine non dimostra nulla di scientifico, condividerlo è sciocco.

Gli admin di Conoscenze al confine, come altri prima di loro, stanno solo cercando di avvelenare il pozzo, spaventando i propri lettori, consci che nessuno tra chi arriva su siti di quel genere metterà in dubbio le parole dei soggetti citati.

Non credo di poter aggiungere altro.

