Le foto che provano il complotto

O forse dimostrano solo che la rete sono in tanti a non saperla usare...

Questo collage di foto l’hoi visto girare sempre di più nei giorni scorsi, e credo sia già da un po’ che ha fatto la sua comparsa su alcune pagine negazioniste. Non stiamo a perdere tempo nel vedere chi e come l’abbia realizzato, non è importante, la cosa importante è capire che non si tratta di un’immagine che dimostra la falsità dell’epidemia, ma solo di un collage di foto stock. Ovvero foto realizzate da uno studio fotografico e poi vendute online a chi ne faccia richiesta.

La foto viene fatta circolare per sostenere la tesi che la pandemia sia un falso e che queste siano la prova della montatura in corso. Ma è una sciocchezza. Mi piacerebbe che i tanti qanoglioni che condividono cose simili andassero a fare le loro accuse ai parenti di qualche morto italiano, ce ne sono oltre 40mila a cui raccontare queste cosine, vedrete come vi accolgono a braccia aperte.

Il signore nella foto è un “modello” da foto stock, che a seconda della richiesta è medico, paziente, infermiere, passante, o qualsiasi cosa gli chiedano di essere. Le sue foto le trovate su Shutterstock:

Il post bufalaro lo trovo condiviso da svariate bacheche, una delle quali è di un ex personaggio famoso italiano (famoso per chi come me ha una certa età).

Tiziana Rivale che su Twitter lo condivide così:

Tiziana non fa altro che condividere il post di qualcun altro e con lei tanti… solo dal suo profilo 113 persone lo fanno ricircolare, perlopiù altri follower di Q. Sarebbe bello che la polizia postale pigliasse questa gente e la sanzionasse per disinformazione su un tema grave come la pandemia. Ma purtroppo ormai è chiaro che sono così tanti i qanoglioni (anche se voi non ci volete credere) che se ci mettessimo a sanzionarli tutti da un lato avremmo sanato le casse statali per decenni, dall’altro però saremmo sull’orlo di una guerra civile.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

