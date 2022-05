La profuga ucraina sfasciafamiglie

PREMESSA

Quanto stiamo per raccontare non certifica una fake news spacciata da tanti giornali italiani: è solo un’analisi parziale su una notizia di cronaca e su come operano determinate redazioni, per darvi qualche strumento di valutazione in più su quanto siano affidabili o meno certe testate.

Ci avete segnalato una notizia che ha fatto il giro di tutti i giornali italiani, da la Stampa a La Repubblica, da Il Giorno a Il Tempo, tutti hanno riportato la stessa notizia:

Inghilterra, lascia moglie e figli per la profuga ucraina che ospitava da 10 giorni: “Voglio vivere per sempre con lei”

Fonte della notizia? Un tabloid britannico, il Sun, testata che come la sorella maggiore Daily Mail ha un modus operandi noto. La prima cosa che vorrei portare alla vostra attenzione è che il Sun è il padre della disinformazione sulla carta stampata, essendo protagonista di uno dei primi casi documentati di fake news spacciate da un quotidiano. Nel 1835 infatti, dovendo parlare di nuove scoperte sul suolo lunare fatte dall’astronomo Sir John Herschel, pubblicarono una serie di sei articoli, completamente inventati, dove raccontavano che grazie a un nuovo e potente telescopio si era potuta osservare la vita sul nostro satellite. La bufala era stata creata per far lievitare le vendite del giornale. Solo nel 1840 l’autore ammise tutto: anche se già alcune settimane dopo la pubblicazione dei sei articoli erano circolate smentite, infatti, la testata non pubblicò mai una vera ritrattazione.

La redazione del Sun è evidentemente abituata a lavorare così da quasi duecento anni.

Ai giorni nostri il giochino che viene fatto è diverso, come specificato sulla testata – e lo stesso fa il Daily Mail:

We pay for your stories We’re always after good stories and we pay big money for them every day. Celebrity, a human interest story, scandal or anything else that you think the good people of Britain would want to read about. Just get involved, call our newsdesk and don’t worry about the cost, we’ll call you straight back.

Ovvero basta presentare una storia interessante corredata di foto a supporto che si ricevono soldi in cambio. Come riporta sempre il Sun:

Siamo costantemente alla ricerca di storie, storie di ogni tipo – che siano divertenti, commoventi, scioccanti, scandalose o basate sulle celebrità, vogliamo sentirne parlare. Se si tratta di una foto o di un video stupefacente, vogliamo vederlo. Se l’hai detto ai tuoi amici e tutti hanno riso fragorosamente o tutti hanno iniziato a piangere fiumi di lacrime – o tutti hanno detto che ‘non ci credono’ – allora potresti avere una storia che merita un pubblico più ampio. E se hai (quello che serve) potresti essere pronto per un grande giorno di paga. Come funziona? È semplice. Ci contatti, proponi la storia e se ci piace e pensiamo che potrebbe funzionare, possiamo spiegare il resto da lì. Se hai dei dubbi, allora possiamo affrontarli. Ad esempio, vuoi rimanere anonimo? Va bene, diccelo e possiamo concordarlo in anticipo. Lo stesso vale con il pagamento. Una volta che sappiamo cosa hai, se ci piace, ti faremo un’offerta per questo. Paghiamo più di chiunque altro.

Per questo è pieno di cittadini del Regno Unito (e non solo) che s’ingegnano per avere tra le mani la notizia più succulenta – più è incredibile, più sarà virale, più soldi si riceveranno – per finire sul giornale. Solitamente si tratta di notizie in cui vengono cambiati piccoli particolari dei soggetti protagonisti degli eventi, in modo che sia quasi impossibile per altre testate risalire a loro per fare eventuali verifiche.

Nel caso della notizia ripresa dalle testate italiane abbiamo tre protagonisti:

Tony Garnett – l’adultero

Lorna Garnett – la compagna

Sofiia Karkadym – l’amante rifugiata

Tony nelle foto con Sofiia ha svariati tatuaggi sul volto. Nelle pochissime foto con Lorna che vengono pubblicate dai tabloid che l’avrebbero intervistata, sul volto ha solo la lacrima sotto l’occhio tatuata e il collo, ma non l’elmo sulla tempia. Nell’unica foto sfocata dove si bacia con la ex non ci sono nemmeno i tatuaggi sul collo. Segno che le poche foto di coppia che hanno sono vecchie. Cercando online Tony Garnett nell’area dove dovrebbe vivere (Bradford, West Yorkshire), e come professione la guardia di sorveglianza, non si trovano sue tracce sui social fino alla notizia pubblicata dal Sun, lo stesso per Lorna. Può essere che vengano da un’altra zona, certo, ma in generale un Tony Garnett guardia di sicurezza pare arduo da trovare prima del 21 maggio 2022. L’unico Tony Garnett che salta fuori è un produttore esecutivo, fondatore tra gli altri della casa di produzione cinematografica e televisiva World Productions e produttore della serie tv Bodyguard della BBC, morto nel 2020. Anche di Lorna Garnett si faticano a trovare notizie in rete prima della notizia virale del Sun.

Sia chiaro, non metto in dubbio possa esserci qualche cosa di vero nella storia, credo che sarebbe troppo pure per il Sun inventarsi due figli. Ma la possibilità che Tony, Lorna e Sofi(i)a siano d’accordo per dividersi il malloppo ricavato da una notizia che ha fatto il giro del mondo è forte.

Ah dimenticavo, tutte le testate che l’hanno ripresa devono pagare al Sun dei diritti:

If you’d like to use one of our great stories or photos in any way, including in your publication or on your website, email our News Licensing team.

Non trovando online profili social di questo Tony Garnett diventa ovviamente difficile seguire l’evolversi della notizia, controllare se Tony e Sofiia stiano davvero insieme e se lui e Lorna si fossero realmente lasciati ora, e non magari da tempo.

Solo un ultimo particolare: le testate e le agenzie giornalistiche più serie, come BBC, CNN, Reuters, Associated Press una notizia del genere a oggi non l’hanno minimamente filata, è triste pensare che da noi invece quasi tutti l’abbiano condivisa senza alcuna spiegazione.

Non credo di poter aggiungere altro, spero di avervi dato elementi su cui riflettere per capire come funziona un certo tipo di falsa informazione.

