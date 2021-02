Le reazioni avverse e le segnalazioni

Sul Messaggero, ripreso da Primato Nazionale, è apparso un articolo che titola:

Pfizer, è dell’Italia il primato di reazioni allergiche al vaccino: segnalati 7.811 “eventi avversi”

Il Primato Nazionale riprende la notizia così:

Pfizer, l’Italia è al primo posto per reazioni allergiche gravi al vaccino. “Tre volte l’Inghilterra”

Gli articoli riportano un dato corretto, è vero che è l’Italia il Paese che ha segnalato più reazioni avverse, però sia il Messaggero che il Primato Nazionale omettono completamente di menzionare (o sbagliano) alcune informazioni che ritengo siano essenziali per contestualizzare. La prima, forse la più importante. Il Primato Nazionale nel suo titolo aggiunge la parola “gravi”, ma è una bugia, la pagina linkata riporta tutte le segnalazioni di reazioni avverse (e non allergiche) al vaccino. Un lieve dolore al braccio è una reazione avversa, due linee di febbre sono una reazione avversa, un po’ di mal di testa è una reazione avversa. E così via. Di reazioni gravi su tutto il territorio europeo ne sono segnalate alcune centinaia (per ora sono 320 in totale), purtroppo non è possibile fare un controllo su quale sia il Paese da cui ne arrivano di più, ma rispetto al numero di vaccinazioni fatte sono poche.

Ma aspettate, perché dalle tabelle di controllo è possibile verificare un’altra cosa. Vedete, le segnalazioni di reazioni avverse possono essere fatte da medici e da sanitari come dai pazienti stessi. Abbiamo detto che ci sono 320 segnalazioni di reazioni avverse gravi su tutto il territorio europeo. Indovinate quante di queste sono state fatte da pazienti? 317. Quindi abbiamo 317 segnalazioni gravi segnalate da pazienti, su un totale di oltre 26mila segnalazioni. Lo capite che quel genere di segnalazioni non è del tutto affidabile? Se hai una reazione avversa grave al vaccino di solito come minimo ne parli col medico (se fossero reazioni allergiche dovrebbero anche darti dei medicinali, quindi un medico dovrebbe comunque essere direttamente coinvolto), e sarà lui a segnalarla, il fatto che su 320 la maggioranza siano fatte dai singoli pazienti non depone a favore della loro attendibilità.

Come riportato da EMA:

The latest safety data for this vaccine are in line with the known side effect profile, and the related reviews are presented in this update. Reports of suspected severe allergic reaction have not identified new aspects regarding the nature of this known side effect. No specific safety concern has been identified for vaccine use in frail elderly individuals. The benefits of Comirnaty in preventing COVID-19 continue to outweigh any risks, and there are no recommended changes regarding the use the vaccine.

Pubblicare articoli come quello del Messaggero (e ancor peggio quello del Primato Nazionale) senza specificare queste informazioni è grave, si spaventa la gente, specie se si racconta la bugia che le reazioni avverse segnalate sono “gravi” quando non è così. Chissà se Messaggero e PN faranno queste precisazioni nei loro articoli o se come capita spesso se ne infischieranno. Perché tanto l’unica cosa che conta è portare acqua al proprio mulino, in questo caso quello dell’antivaccinismo.

Non credo di dover aggiungere altro.

