La lettera dei Blackpool Teaching Hospitals

Una lettrice ci ha segnalato un documento che sta circolando evidentemente anche in Italia, si tratta della foto di una lettera inviata dallo staff dei Blackpool Teaching Hospitals a un anonimo utente. La lettera è stata inviata in seguito a un FOI, Freedom of Information request, ovvero una richiesta da parte di un privato cittadino sulla base della libertà d’informazione.

La lettera è questa:

La lettera viene fatta circolare in UK (ed evidentemente anche da noi) sostenendo che sia la prova di come vengono falsificati i dati. Nella segnalazione che abbiamo ricevuto ci veniva solo chiesto se la lettera fosse o meno reale. Confermo che la lettera è vera come sono veri i numeri che leggiamo nella frase evidenziata. Il problema è che manca un dato basilare che serve per poterli interpretare. Dopo due anni di pandemia vorrei sperare che tutti siate in grado subito di dire quali siano i numeri mancanti che servono per la corretta lettura di quel dato, perlomeno tutti voi che seguite BUTAC.

Ma per quelli che sono capitati qui per caso vediamo di rispiegarlo per l’ennesima volta. Per poter interpretare un dato come quello sulle ospedalizzazioni serve sapere un certo numero di informazioni:

Il numero totale di soggetti vaccinati, vaccinati senza aver completato il ciclo, non vaccinati

E volendo, per ulteriore approfondimento, anche una suddivisione per età delle tre categorie precedenti.

Solo con questi dati è possibile arrivare a dare una valutazione sull’andamento della pandemia per vaccinati e non vaccinati. Senza quei numeri questa lettera è praticamente inutile. Deprime che ci sia anche un matematico britannico che ricade nello stesso identico errore, dimostrando che si può insegnare all’università e contemporaneamente spacciare malinformation.

La cosa invece che vorrei portare alla vostra attenzione è che esiste un fact-check pubblicato a inizio gennaio 2022 sul British Medical Journal dove l’analisi dei dati, inclusi quelli che mancano nella lettera qui sopra, ha portato a generare quest’osservazione:

…unvaccinated adults are as much as eight times more likely to be admitted to hospital than those who have been vaccinated and that booster doses are 88% effective at preventing hospital admission.

Ovvero, in italiano:

…gli adulti non vaccinati hanno una probabilità fino a otto volte maggiore di essere ricoverati in ospedale rispetto a quelli che sono stati vaccinati e le dosi di richiamo sono efficaci dell’88% nel prevenire il ricovero in ospedale

Ma ovviamente chi fa girare la lettera soggetto del nostro articolo non fa girare anche il testo del BMJ.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.