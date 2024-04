Lo specchietto per allocchi

Il titolo è un po’ provocatorio, ma invece che fare come alcuni colleghi che hanno trattato nuovamente una vecchissima bufala, così vecchia che anche lo screenshot che circola sembra venire dal secolo scorso, vorrei ripetermi ancora una volta sui motivi per cui questo tipo di bufale viene messo in circolazione.

La segnalazione che ci avete inviato – e che è già stata trattata più volte da svariati colleghi, come detto in apertura – riguarda questa immagine che viene fatta circolare su svariati social:

L’allarme è falso, e sarebbe finita qui. Ma perché viene fatto circolare? Come cerchiamo di spiegare da anni, questo tipo di bufale innocue serve a identificare chi è più suggestionabile di altri. Se condividi questo allarme è evidente che non verifichi quanto ti viene inviato e che quindi sei propenso a condividere la qualunque. Che si tratti di bufale innocue come questa, o che si tratti di cose più complesse, magari legate al mondo della politica se non vere e proprie truffe.

Non è detto che in questo caso ci vengano inviati dei post allo scopo di truffarci direttamente, ma è probabile che sfruttino la nostra bacheca per veicolare quello che sulle loro bacheche, spudoratamente fasulle, sarebbe in poco tempo rimosso e segnalato come contenuto falso.

Purtroppo comprendere questo meccanismo è difficile per chi non ha alcuna nozione di marketing e di come funzionano i social. Per questo il disinformatore seriale trova terreno fertile per la sua fuffa, terreno che seminato per bene darà sempre grandi raccolti – come vediamo tutti i giorni.

Imparare a capire questo tipo di meccanismo è basilare, peccato nessuno lo insegni.

