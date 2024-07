Il museo che espone animali “negati dalla scienza”

Un lettore di vecchia data ultimamente ci sta segnalando pagine e post sponsorizzati su Facebook, io mi sto avviando alle tanto agognate vacanze e per questo apprezzo questo genere di segnalazioni che ci permettono in poco spazio di trattare bufale e disinformazione spacciate come fatti sui social network.

Oggi parliamo della pagina Facebook Piacevole Scoperta, creata il 23 giugno probabilmente per monetizzare sulla fuffa. La pagina appena nata si chiamava Piacere Scoperta, nome poi modificato subito in Piacevole Scoperta, ed è gestita da due persone che risiedono in Italia, e che in un mese si sono avvalse di ben quattro post sponsorizzati per far crescere la pagina. Non si spendono denari in pubblicità se non si ha un motivo commerciale alle spalle, ma per ora non è chiaro quale sia il fulcro del business. Nella descrizione della pagina dicono di occuparsi di animali, e che si tratta di un sito web scientifico. Quello che però è chiaro è che per tirare su like e follower sfruttano la fuffa, come nel post che ci è appunto stato segnalato:

Il museo di cui parla Piacevole Scoperta non esiste, esiste un sito web che porta quel nome, sito web che nelle info riporta alcuni dettagli che dovrebbero bastarvi a capire le cose:

The museum does not exist as a physical destination, although there were a few short lived exhibitions in the early 2000’s. The only resource is this website. Much of what you will read about the museum elsewhere is nonsense.

The Merrylin Cryptid Collection and all of the characters within are the sole property of Alex CF © 2022.

Who is Alex CF?

Alex is an author, illustrator and sculptor, based in London, England. He writes fantasy and science fiction, sings in punk and metal bands, and created the Merrylin museum. You can check out his work outside the museum at alexcf.com.