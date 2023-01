Ma almeno cambiate numero…

I truffatori non smettono mai di provarci, durante le feste con tentativi come quello che vi sto per raccontare hanno fatto festa grossa, perché è molto probabile che – grazie al numero sempre maggiore di persone che acquistano i regali online – di gente che è cascata nei loro trucchetti ce ne sia stata tanta, noi speriamo sempre che qualcuno, magari anche grazie ai nostri consigli, si sia salvato.

Oggi parliamo dell’ennesimo tentativo di phishing che gioca sul nostro attendere un pacco, sì perché sta tutta qui la truffa, nel tentare di spingerci a cliccare (da mobile) su un link. L’SMS che ci arriva riporta questo testo:

Cliccando sul link da telefonino il rischio di trovarsi su un sito di malware è altissimo, lo stesso link cliccato da desktop al momento rimanda a una pagina pubblicitaria generica. Ma chi attende un pacco e clicca con troppa fretta, senza aver letto con attenzione, può rischiare di trovarsi a regalare i propri dati a siti che li useranno per i loro comodi. Le minacce sono sempre le stesse: furto d’identità o di dati delle carte di credito, attivazione di abbonamenti e servizi digitali non richiesti.

La cosa che un po’ mi fa sorridere è che in questo tentativo di truffa viene usato lo stesso identico SMS con numero d’ordine, a chiunque venga inviato. Quindi basta cercare il 910029334 in rete per trovare altri che prima di noi hanno denunciato il tentativo di phishing.

Il suggerimento è sempre il solito: non cliccate sui link all’interno dei messaggi a meno che non siate sicuri della provenienza degli stessi. Se attendete un pacco che ancora non vi è arrivato andate sul sito del corriere, a verificare da lì l’eventuale tracking.

