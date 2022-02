I prodotti Makita in offerta da Leroy Merlin

Attenzione, stanno circolando dei post sponsorizzati su Facebook, post come quello che vedete qui sotto:

Il link a cui rimanda l’inserzione è un sito il cui dominio è stato creato in forma anonima il 7 febbraio 2022, e ovviamente non ha nulla a che fare con Leroy Merlin (che spero faccia causa a Facebook per i post sponsorizzati accettati in fase di revisione). Il post recita:

💚💙I prodotti Makita vengono lanciati nei negozi Leroy Merlin. Per festeggiare, Leroy Merlin propone 100 kit a❗️1.99€❗️

Non perdere l’occasione👉 https://bit.ly/MAKITA_IT

Se cliccate sul link venite rimandati a questo sito:

Dove una dopo l’altra vi vengono fatte domande che servono principalmente a farvi cliccare ripetutamente sulla stessa pagina, convincendovi che state davvero per arrivare a ricevere un trapano da quasi 300 euro a soli 2 euro.

Ma è fuffa, anzi truffa. Dopo qualche risposta alle domande sopraindicate si arriva a questa pagina:

Clicchiamo sui pacchi, ma non preoccupatevi, si vince sempre:

Come potete leggere nell’immagine ci viene chiesto di compilare un modulo e di pagare le spese di consegna. Ed ecco la truffa concretizzarsi. Il modulo, ovviamente, oltre ai nostri dati chiede anche il numero di carta di credito per poter pagare la spedizione del premio che avremmo vinto. Lo so che nel 2022 dovremmo esserci già evoluti e non cascare più in questa robaccia. Ma la pandemia ha fatto danni immensi, ma ha anche avvicinato persone di una certa età al web, magari per potersi tenere in contatto con i nipoti che stanno lontano e che causa blocchi non potevano venire a trovarli. Gente che non aveva mai usato un computer prima sta in videochat ore e ore, gente che non ha gli anticorpi per difendersi da queste truffe.

Una volta che avete dato vostri dati e numeri della carta di credito a siti come questo, loro potranno fare ciò che vogliono con voi. Dal rubarvi il plafond mensile sulla carta, al rubarvi l’identità online.

Non fatevi fregare. Stateci attentissimi e se avete parenti poco abituati a usare il web aiutateli nell’installare un buon antivirus (io uso AVG che ha riconosciuto il sito come truffaldino e ha bloccato ogni passaggio successivo), non basta, ma è sempre meglio che niente.

Non credo di poter aggiungere altro.

