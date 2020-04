Mi avete segnalato un messaggio che sta circolando principalmente via mail o sistemi di messaggistica. Il testo del messaggio è questo:

“TUTTI I CEPPI dell’ANTINFLUENZALE di QUEST’ANNO (2019-2020) CONTENGONO il COVID.

SU 60 PAZIENTI ANALIZZATI, 58 AVEVANO FATTO il VACCINO”

By: Cristian Atzori Auret: E’ una verifica che stiamo conducendo su scala nazionale Monica. Collaborano medici negli ospedali e nel 118.

“Da 60 verifiche che ho condotto ricavando i dati di pazienti in t.i.r., grazie all’aiuto di chi ci appoggia nella libera scelta, 58 avevano ricevuto i vaccini antinfluenzali. Gli intubati giovani avevano usato VaxiGrip Tetra, che si propina anche ai bambini.

Tutti i ceppi contenuti degli antinfluenzali di questo anno vennero indicati dall’OMS ad inizio 2019, e contengono 2 ceppi di coronavirus (definito inattivato).

Non è una questione secondaria….

I vaccini sotto osservazione sono: Fluad 2019-2020, Influvac S Tetra, Influvac S, Vaxigrip Tetra

E’ da novembre 2019 che raccolgo notizie di persone ricoverate, con polmoniti, pochi giorni dopo i vaccini. Quando nemmeno si leggeva un solo articolo in italiano riguardo il covid”.

“Casualmente” esistono studi scientifici pubblicati, che sostengono come il vaccino per l’influenza ed il #CORONAVIRUS #SARS, possano indurre malattie polmonari e “casualmente” la Cina a novembre 2019 ha cominciato i test di questo vaccino sulla popolazione e “casualmente”, da settembre vige l’obbligo vaccinale coatto in Cina. – vedi: Controllo della Popolazione

In Inghilterra raccomandano a chi ha fatto il vaccino antinfluenzale, di stare in casa 12 settimane perché a forte rischio per il CV e di ammalarsi proprio per il Vaccino !

Ecco lo studio che conferma la correlazione tra vaccinazioni anti influenzali e aggravamento delle infezioni all’apparato respiratorio.

Nel testo originale vengono riportati anche alcuni link. Quello che ritengo però più interessante per mostrarvi come funziona il gioco della disinformazione è l’ultimo, che rimanda a un articolo del Mirror britannico.

Nella prima parte del testo ci viene raccontato che su 60 pazienti 58 avessero fatto l’antinfluenzale. Non ci viene raccontato dove siano stati raccolti questi dati, ma più che altro non viene sottolineato a sufficienza che si tratta di 60 pazienti. Su oltre 180mila casi. Non proprio numeri schiaccianti. Ci vengono dati dei link a degli studi scientifici, che però non dicono esattamente quanto si vuole sostenere. Uno dei due studi infatti ha riscontrato risultati contrastanti, l’altro è di otto anni fa e l’unica cosa che spiega è di procedere con cautela nell’applicazione di vaccini Sars-Cov nell’uomo. Ma in nessuno dei due studi viene certificato che i vaccini antinfluenzali causino ulteriori problemi respiratori.

Ma andiamo alla fine del testo, quella frase:

In Inghilterra raccomandano a chi ha fatto il vaccino antinfluenzale, di stare in casa 12 settimane perché a forte rischio per il CV e di ammalarsi proprio per il Vaccino !

Il Mirror non è una delle testate che io amo di più, ma cosa dice l’articolo che AURET ha linkato a dimostrazione della sua affermazione?

Jonathan Van-Tam, deputy chief medical officer for England, told BBC Breakfast this morning: “I don’t want to go into enormous detail into every single risk group but we are saying it is the people who are offered flu vaccines, other than children, who fit into that risk category, people for whom the advice is very strong about social distancing.”

Che tradotto:

Jonathan Van-Tam, vicedirettore medico per l’Inghilterra, ha detto stamattina alla BBC Breakfast: “Non voglio entrare in dettagli specifici su ogni singolo gruppo a rischio, ma stiamo dicendo che sono proprio quelle persone a cui vengono offerti i vaccini antinfluenzali, oltre ai bambini, a fare parte delle categorie a rischio, persone a cui si raccomanda di osservare con particolare attenzione le norme sul distanziamento sociale”.

Che non significa affatto quanto AURET sostiene. Il Mirror spiega solo che gli inglesi che hanno ricevuto l’offerta per il vaccino (che sono quelli che hanno già una condizione di salute non ottimale, per età o patologie pregresse) rientrano nelle categorie a rischio. Non perché sia il vaccino antinfluenzale a metterli in pericolo, ma perché, se hanno ricevuto l’invito a farlo da parte del Ministero della Salute, significa che lo stesso li considera soggetti più a rischio.

Io fossi in un seguace di AURET onestamente mi sentirei preso per i fondelli.

