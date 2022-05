E-commerce di merce contraffatta

Nei giorni scorsi sono aumentate le segnalazioni di una vera e propria truffa, tra chi se ne è accorto prima di fare passi falsi e chi invece ci è cascato in pieno.

Si parte da un indirizzo che ai più attenti farebbe subito storcere il naso:

Un dominio che finisce con my-free.website non è un dominio su cui fare acquisti, siamo di fronte a una home page farlocca creata con websitebuilder.com, ma se clicchiamo su Acquista Ora, o su qualsiasi pulsante, veniamo rimandati su Sarewmka.ru, sito aperto il 6 aprile 2022, e registrato in forma anonima.

Sarewmka.ru però non riporta questo nome in testa alla home page, bensì quello di un brand italiano che si occupa di attrezzature sportive da circa una novantina d’anni: Salewa.

Salewa è un marchio che fa abbigliamento sportivo di qualità, con prezzi determinati dal valore dei materiali usati e dalla tecnologia sfruttata per produrli. Il sito russo pare vendere gli stessi prodotti, ma con sconti folli.

Pantalone Sella 3 Layers, secondo il sito russo prezzo pieno sarebbe € 95, scontati a 29.

Ma quel pantalone marcato Salewa costa € 400,00:

Le descrizioni degli oggetti sono copiate col copia e incolla dal sito ufficiale, cambia solo l’url, la home page e alcuni dettagli nelle pagine interne. La parte che differisce completamente da quella originale è quella che si nota di meno, ovvero il menu e la sitemap a fondo pagina. Questa è quella falsa:

Questa quella vera:

Quella vera riporta nei link i dati societari, quella falsa non ha nulla di tutto ciò. Da quello che capisco da altre segnalazioni c’è un proliferare di siti falsi di e-commerce, fanno tutti capo a domini .ru (che non significa, però, che siano gestiti dalla Russia). Uno dei lettori che ci ha scritto sostiene che acquistando da questo sito farlocco ha comunque ricevuto della merce, solo che non corrispondeva in alcuna maniera a quanto ordinato. In pratica pare che non stiano rubando dati carte di credito come visto in precedenti occasioni, ma si limitino a vendere merce contraffatta dando a intendere sia originale.

Non credo di poter aggiungere altro, quello che deve essere chiaro è che un prodotto costoso venduto a cifre ridicole deve sempre farvi sospettare il tranello, e dire che basterebbe stare attenti a poche accortezze per evitare fregature.

Qualche indicazione di buon senso:

Cercare sul sito di e-commerce partita IVA obbligatoria o comunque i dati societari

Fare una verifica su https://whois.domaintools.com/ per capire da quanto esiste il sito e chi ne sia il proprietario

Leggere con attenzione eventuali disclaimer

Mai inserire numeri di carta di credito su siti sconosciuti

Non credo di poter aggiungere altro.

