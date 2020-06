Ci avete segnalato in tanti un post che sta circolando sotto svariate forme, ve ne riporto la parte che non abbiamo già trattato:

In altre occasioni a questo post è stata aggiunta una parte che riguarda gli effetti nocivi delle mascherine e un’altra che riguarda una fantomatica “cura trovata in Italia”. Entrambe le informazioni le avevamo già trattate precedentemente su BUTAC. Mentre questa storia della MIS-C potremmo definirla la novità della settimana.

Vediamo di fare chiarezza.

È vero, esiste una sindrome nuova, che è stata riscontrata proprio nei bambini, all’inizio scambiata per la sindrome di Kawasaki in quanto riporta sintomi simili. Come sa chi legge BUTAC da tempo, la ricerca necessita sempre di tempi abbastanza lunghi per comprendere le cose al meglio. Non parliamo poi della ricerca medica per trovare cure alle più svariate malattie: per quella i tempi possono essere lunghissimi.

La sindrome di cui parliamo pertanto è qualcosa di ancora poco noto, come riporta il CDC americano:

CDC is still learning about MIS-C and how it affects children, so we don’t know why some children have gotten sick with MIS-C and others have not. We also do not know if children with certain health conditions are more likely to get MIS-C. These are among the many questions CDC is working to try to understand. All CDC recommendations are based on the best data and science available at the time, and we will update them as we learn more.