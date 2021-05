I vaccinati moriranno entro due anni?

C’è un messaggio che ci state segnalando in mille versioni diverse, da post WhatsApp a meme su Instagram, a semplici commenti su Facebook.

Il messaggio è questo:

Tutte le persone vaccinate moriranno entro due anni. Il premio Nobel Luc Montagnier ha confermato che non ci sono possibilità di sopravvivenza per le persone che hanno ricevuto alcuna forma di il vaccino.

L’abbiamo visto circolare in diverse versioni di cui vi riporto due esempi:

Viene condiviso dai tanti novax sparsi per la rete, in Italia come all’estero, e difatti sbufalarlo mi risulta semplicissimo, visto che lo stesso identico messaggio è stato fatto circolare perfino in India. E i fact-checker indiani hanno già provveduto a trattarlo.

Titola India Today:

Fact Check: Nobel laureate Luc Montagnier didn’t say Covid vaccine recipients will die in two years

La bufala parte da un utente Twitter, @Ceciliafields, che ha condiviso un’intervista a Montagnier – dove questa frase non viene pronunciata – con queste parole:

All vaccinated people will die within 2 years.

Nobel laureate Luc Montagnier has confirmed that there is no chance of survival for people who have received any form of the vaccine. In the shocking interview, the world’s leading virologist stated bluntly: “There is no hope…”

Cecilia sostiene di essere un’utente olandese, con pochi follower, la classica boccalona che condivide qualsivoglia sciocchezza che trova in rete, dai video fuffa sugli alieni ai falsi esperti che negano la pandemia. È possibile che Cecilia non sia un vero utente, ma solo un profilo sfruttato per spargere disinformazione in rete. Perché è vero che Cecilia ha pochi follower, ma in poco tempo le parole usate nel suo tweet – e, ripetiamo, non presenti nell’intervista che lei condivide – diventano virali. Sia chiaro, Montagnier da perfetto appassionato di fuffa omeopatica nell’intervista dice comunque che non bisognava vaccinarsi perché così facendo stanno rinforzando il virus, ecc ecc. Ma sono cose note nell’ambiente antivaccinista, già dette da altri, e già trattate anche qui su BUTAC. Non dice mai la frase che oggi vediamo circolare viralmente in Italia come in India.

Non l’ha detta in quell’intervista e non l’ha detta in altre.

È curioso il fatto che per ora i due Paesi in cui la falsa citazione sta trovando più viralità siano appunto India e Italia.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

