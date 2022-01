Montesano che arriva dopo la puzza

Tra le segnalazioni d’inizio anno una ce l’avete inviata in svariati, è un post Facebook di Enrico Montesano, pubblicato il 7 gennaio 2022 dal comico romano. Il post ha ricevuto al momento in cui scrivo 486mila visualizzazioni, 15980 reaction, quasi 2mila commenti. Il post riprende un video già trattato qui su BUTAC e anche su altre testate.

Un video che era diventato virale a marzo 2020. Montesano lo ripubblica recuperandolo da un canale TikTok, facendo lo gnorri sul fatto che esistano fact-checking e debunking vecchi di due anni su quanto si sente nei due minuti scarsi di video.

Qui su BUTAC a spiegare bene le cose era intervenuto Tommaso di Mambro, all’epoca studente di biologia presso UniBo, successivamente senatore dell’Alma Mater Studiorum e ora trasferitosi a Ferrara (ci manchi Tommy).

Da quell’articolo riportiamo:

è importante precisare il perché si possa assolutamente escludere che il “supervirus” creato in laboratorio (di cui si parla nel servizio del Tg Leonardo del 2015) non sia il SARS-CoV-2, responsabile della malattia COVID-19.

TOPI, non pipistrelli. Leggendo l’articolo di Nature su cui si basa il servizio si può fin da subito evincere come si stesse lavorando su un virus che induce la SARS nei topi. Dai pipistrelli proviene solamente la proteina (SHC014) che è stata inserita nel virus dei topi. NESSUN POTENZIALE EPIDEMICO. Andando a leggere attentamente l’articolo già menzionato sopra, si nota come il virus non avesse capacità epidemica. ORIGINE NATURALE, non artificiale. È del 17 marzo l’articolo, sempre della rivista scientifica Nature, che dimostra come l’attuale coronavirus (SARS-CoV-2) abbia origine naturale. Come hanno fatto a capirlo? Se fosse di origine artificiale si avrebbero delle tracce evidenti nel genoma. Riuscireste a distinguere una Ferrari con il motore di una Fiat 500 da una Ferrari con dei naturali difetti di scocca? Gli scienziati riescono altrettanto bene a distinguere un virus di origine naturale (difetti di scocca) da un virus di origine artificiale (Ferrari con motore Fiat).



Non è che ci sia da aggiungere molto, è vero che da marzo 2020 a oggi la teoria del virus creato in laboratorio è tornata fuori più e più volte, e che lo stesso Fauci ha chiesto che si facesse il più possibile chiarezza per arrivare a certezze. Certezze che però in due anni non sono state raggiunte, lasciando l’ipotesi della creazione naturale la più plausibile e accettata nel mondo accademico. Senza che questo significhi negare assolutamente ogni altra possibilità, ma significa invece che chi vuole sostenere l’ipotesi meno probabile dovrebbe provarla, o almeno portare motivazioni sensate a sostegno della propria tesi.

Che un Montesano, comico senza alcuna specializzazione medica, ritiri fuori qualcosa di già trattato e analizzato da giornalisti e medici nel corso di questi due anni è la dimostrazione pratica di come funziona l’information disorder e quanto tutti possiamo esserne vittime. Quando il Parlamento italiano accetterà di riconoscere il problema e comincerà a studiare seriamente sistemi per contrastarlo (l’unico possibile, insistiamo nel dire che riguarda la scuola e la formazione) sarà sempre troppo tardi.

