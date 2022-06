15 morti improvvise tra i medici, dato senza precedenti?

Precisiamo per l'ennesima volta che, anche prima della pandemia, se non finiva sui giornali non significa che non esistesse

Ci avete segnalato un articolo apparso su Calabria7 il 26 giugno 2022, dal titolo:

“Ben 15 medici morti all’improvviso negli ultimi due mesi, un dato senza precedenti in Italia”

L’articolo comincia così:

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, oggi su La Verità e (con un drammatico video messaggio al Paese sulla tragedia delle morti improvvise) sulla pagina Facebook, ha reso noto un dato che definisce “choc e inquietante, che non ha precedenti, non solo in Italia. E’, afferma “la morte, per malori improvvisi, negli ultimi sessanta giorni in Italia, di (almeno) 15 medici, in prevalenza uomini, tanti dei quali assai giovani, poco più che trentenni e quarantenni. Erano tutti vaccinati (visto che svolgevano regolare attività) e in salute.

Non viene presentata la lista dei morti a cui si fa riferimento, e su Fnomceo dove esiste l’elenco dei medici morti durante la pandemia per ora i dati sono fermi a inizio aprile, ma non mettiamo in dubbio che possano esserci 15 morti (su oltre 400mila medici iscritti all’Ordine) in sessanta giorni. L’idea che il presidente del Movimento per i Diritti Civili faccia queste dichiarazioni senza approfondire il tema e lanciando un allarme del genere a noi su BUTAC lascia un filo sorpresi. Stiamo parlando di una persona insignita del titolo Commendatore dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” nel 2003, una persona che – vista l’onorificenza – ha una precisa responsabilità in quanto fa e dice.

Come è ormai un anno che cerchiamo di spiegare, ogni giorno in Italia muoiono circa 110 persone di morte improvvisa. Giusto per capirci, in Italia le vittime di morte cardiaca improvvisa sotto ai 40 anni nel 2013 si quantificavano in circa 1000 all’anno solo tra gli atleti. Riportava nel 2012 Infermiere Online:

Se si analizza l’incidenza in età giovanile, i dati ci mostrano come nei giovani in età inferiore 35 anni l’incidenza risulta essere più bassa rispetto all’individuo adulto; è calcolata in Italia pari a 1/100.000 abitanti l’anno, valore che aumenta notevolmente nel giovane atleta competitivo a 2.3/100.000 abitanti l’anno.

Non avendo numeri certi su morti ed età dei medici citati da Franco Corbelli possiamo solo fare delle ricerche in merito al numero di medici deceduti da fine aprile a oggi. Corbelli dice che tanti erano giovani e sono morti all’improvviso, così ho cercato nelle cronache dei giornali italiani prendendo in esame i morti dal 25 aprile ad oggi.

Di decessi di morte improvvisa sotto ai 40 anni tra i medici, dal 25 aprile a oggi, ne trovo solo tre, che rientrano perfettamente nella statistica che vede circa 110 morti improvvise al giorno, di cui una piccola parte è under 40. Nulla che stupisca, chiunque analizzi i dati potrebbe confermare ai giornalisti di Calabria7 e de La Verità che non c’è alcuna eccedenza dei morti per MCI, ma solo più spazio sui giornali perché quest’anno sono morti che attirano più click.

Nulla per cui allarmarsi, anche se trovo che testate che pubblicano questo tipo di articoli senza fare quel minimo approfondimento che ho appena fatto io dovrebbero esser sanzionate per procurato allarme. Franco Corbelli ha tutto il diritto di dire quel che vuole, le redazioni prima di pubblicare però dovrebbero fare un minimo di attenzione.

Giusto per curiosità, e conscio che nel 2019 le morti improvvise avevano meno spazio sui giornali (visto che generavano meno click) ho fatto una prova, e ho cercato articoli su morti improvvise di medici tra gennaio e marzo 2019, quindi pre-pandemia.

Sono proprio 15, e mi fermo qui perché a scavare ne troverei altri, alcuni – come nei 15 di quest’anno – non hanno alcun collegamento con le morti improvvise, altri oggi probabilmente provocherebbero titoloni come quelli che vediamo appunto in questi giorni.

Sarebbe bello che le testate che hanno riportato le parole di Corbelli ritrattassero, spiegando quanto abbiamo riportato qui sopra. La Verità non lo farà mai perché è evidente che non ne ha alcun interesse, ma gli altri che hanno ripreso il loro articolo farebbero miglior servizio ai loro lettori scrivendo degli aggiornamenti.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.