Muore perché manca la scorta?

Tutte le testate giornalistiche italiane hanno raccontato la tragica notizia del trentenne morto dopo un malore durante un volo.

I titoli sono tutti sulla stessa falsariga.

La Stampa:

Malore in volo, l’aereo torna a Caselle ma manca la scorta: muore un passeggero

Leggo:

Malore in volo, l’aereo torna indietro ma manca la scorta per l’ambulanza: passeggero muore a 30 anni

Open:

Morto sul volo Torino-Lamezia Terme, il dramma di un 30enne dopo il malore in aereo: giallo sull’ambulanza bloccata

Il primo a dare la notizia è il quotidiano di Torino, che aggiorna in fretta l’articolo con un paragrafo che riporta il commento della società che gestisce l’aeroporto di Torino:

La Sagat smentisce che l’ambulanza, una volta arrivata, sia rimasta bloccata una decina di minuti perché in pista serviva la scorta. «Il personale del primo soccorso dell’aeroporto era già in pista prima dell’arrivo dell’aereo, successivamente è arrivata un’ambulanza dal varco tre e non ci sono stati ritardi nell’effettuazione dei soccorsi, per quanto di competenza dell’aeroporto. L’ambulanza per le emergenze non ha bisogno di scorta e l‘aereo era atteso in pista dall’ambulanza aeroportuale e dal personale medico aeroportuale».

Peccato che non tutti aggiornino il loro articolo e che le versioni condivise sui social continuino a riportare titoli in cui si sostiene che l’ambulanza non sarebbe arrivata in tempo; e la questione della “mancanza della scorta” sta generando nei commenti, ovviamente, il caos. Questo pessimo sistema di usare i social network da parte delle testate giornalistiche è complice nella diffusione dell’information disorder. Sarebbe bello che l’Ordine dei Giornalisti nazionale cominciasse a pensare a corsi su come si debbano usare i social e come sia eticamente corretto sfruttarne le potenzialità. Evitando di generare solo ulteriore confusione in una pletora di lettori spesso troppo pigri per andare a cercare di verificare i fatti.

