La foto da Marte coi cammelli

Sta circolando un post che mostra l’immagine che vedete qui sopra col seguente commento in italiano:

Direttamente dalla NASA, presumibilmente da Marte, e abbiamo i cammelli. Ops

L’immagine la si trova condivisa sui profili X di soggetti legati al trading online e alle cryptovalute, che la sfruttano per generare viralità ai loro contenuti. Si tratta della classica immagine “specchietto per le allodole”, diffusa ben sapendo che chi la condividerà mai cercherà di fare verifica dei fatti. L’immagine mostra un panorama che, secondo chi la condivide, sarebbe stato pubblicato sulle pagine della NASA, panorama in cuisi vedrebbero dei cammelli.

Il problema però non è quello che si vede nel panorama, ma se quell’immagine sia stata davvero condivisa dalla NASA. Una ricerca a ritroso non mostra nulla di simile negli archivi dell’agenzia americana. Chi la condivide ce lo fa credere, dato che si vede il logo dell’Agenzia spaziale americana in alto a destra, ma senza un link che lo dimostri perché dovremmo credere a questi soggetti? Invece che condividere l’immagine bisognerebbe chiedere a loro di dimostrare che è stata trasmessa da un canale ufficiale della NASA. Che è poi sempre la stessa solfa: l’onere della prova spetta a chi sostiene qualcosa, non a chi vuole smentirla.

I post americani risalgono a quattro anni fa, quello che ci è stato segnalato in Italia è di qualche giorno fa, a dimostrazione – come se ce ne fosse bisogno – che la fuffa, una volta in circolo, non smette mai di girare.

Deprimente.

