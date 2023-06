Le offerte imperdibili (che sono truffe)

Console per videogiochi e migliaia di altri oggetti a prezzi imperdibili non possono che nascondere una sòla...

Ci avete segnalato l’ennesima truffa partita da un post Facebook. Stavolta l’oggetto del desiderio è una Nintendo Switch, ma il sito dove si compie il misfatto vende, anzi diciamo che pubblicizza, tonnellate di oggetti a prezzi impossibili.

A noi la segnalazione è arrivata con link alla pagina dedicata alla Switch:

Console da videogiochi che oggi costa sui 268 euro su Amazon. Console che nel link che ci avete segnalato viene offerta a 96,21 euro. Ho simulato l’acquisto, come facciamo sempre per capire dove e come vengano inviati denari e, come ci era stato segnalato, sono finto di fronte a una donazione PayPal, unico sistema per fare l’acquisto. Sì avete capito bene, quello che si spaccia per un sito di vendita, quando si arriva ad avere un carrello pronto per il checkout, come unica opzione presenta Paypal, e non come acquisto, bensì come donazione a Marcus Abdallah:

La cosa che mi ha fatto più sorridere però non è la donazione, ma il fatto che il sito truffa quando ho simulato l’acquisto senza completarlo si è subito preoccupato di spingermi ancor di più a comperare scrivendomi una mail dove mi invitano a completare la transazione:

A scanso di equivoci: non do mai la mia mail ai siti truffa, uso uno dei mille servizi di mail temporanee che si disabilitano dopo cinque o dieci minuti. Quasi tutto quello che vendono sul sito costa meno di 100 euro, dal gazebo per il giardino:

Alla rimessa per attrezzi:

Il sito è stato aperto pochi giorni fa e con la stessa velocità state tranquilli che verrà chiuso, ma il modus operandi del truffatore è troppo specifico per non venire replicato.

Come spieghiamo da anni le offerte troppo belle per essere vere sono appunto troppo belle per esserlo, nella maggioranza dei casi sono vere e proprie truffe, di solito nei rarissimi casi in cui non ci sia intento truffaldino si tratta di errori e refusi che fanno apparire prezzi errati al posto di quelli corretti.

Purtroppo con la pandemia sono tanti coloro che si sono avvicinati al mondo dell’online per la prima volta, e specie negli acquisti online i rischi sono evidenti. In questo specifico caso segnaleremo a PayPal la truffa in corso, sperando che blocchino l’account dell’amico Marcus.

