Non siamo stati in grado di consegnare…

Un buon amico di BUTAC mi ha segnalato l’ennesima e-mail truffaldina che sta circolando in questi giorni.

Mittente: Servizio Poste (che però ha come email newsletter@attitudemag.com)

Oggetto: 1 Passaggio rimanente conferma il tuo indirizzo

Corpo del messaggio:

Non siamo in grado di consegnare il tuo pacco in quanto non c’era

nessuno presente per firmare per la consegna.

Siamo qui per informarvi che abbiamo bisogno di una conferma

dell’indirizzo per confermare la spedizione del pacco. Hai 2 giorni

rimanenti prima del pacco torna alla fonte originale.

Il link ora non porta più da nessuna parte, ma riporta un indirizzo IP di un server in Turchia, a Istanbul, e un redirect che passa per il sito www.affordableserve.com.

Cliccando avremmo subito dato ai truffatori la conferma che la nostra è una mail attiva, e quindi avrebbero potuta inserirla in quegli elenchi che poi, di solito, rivendono ad altri truffatori come loro. Probabilmente – come visto in truffe precedenti – avrebbero pure chiesto qualche soldo per sbloccare la spedizione, o peggio avrebbero tentato di accedere ai dati del device da cui stiamo navigando. Stateci attenti, è pieno di gentaglia che tenta di arrivare ai vostri dati per rubarli, oggi quelli sono la vostra proprietà più prezioso, imparate a difenderli.

maicolengel at butac punto.it

