L’Operazione Spectrum

Un brevetto è sufficiente a supportare una montagna di fuffa complottista senza alcuna prova?

Su alcuni gruppi Telegram italiani nell’ultimo periodo è stato fatto circolare un video con questo testo d’accompagnamento:

Esisteva un progetto classificato chiamato Operazione Spectrum che utilizzava frequenze ultrasoniche ed elettromagnetiche per influenzare sottilmente i pensieri, le emozioni e le azioni delle persone, senza che queste se ne accorgessero.È stato scoperto che alcune frequenze possono causare effetti che vanno da una lieve ansia e disagio a calma e persino obbedienza. Regolando la frequenza emessa, si potrebbe rendere una folla irrequieta, concentrata o calma, il tutto senza proferire parola. In teoria, questo potrebbe essere utilizzato su emettitori mobili,dispositivi, integrati nei lampioni, nelle telecamere del traffico e persino nell antenne per la telefonia mobile. Questi emettitori sarebbero in grado di influenzare interi quartieri contemporaneamente, creando stati d’animo o reazioni nella popolazione senza che nessuno se ne accorga, utilizzando le frequenze per calmare le folle o disperderle senza ricorrere alla forza.

Il video è questo:

Il watermark sul video viene dal canale TikTok @cinemasurgeon specializzato nella condivisione di contenuti brevi della serie “documento segreto/rivelazione shock”. Dura 60 secondi, ed è composto da testo sovrapposto a immagini d’archivio e stock: antenne telefoniche, sale controllo sovietiche/militari d’epoca, tunnel industriali, folle anni Settanta. Nessuna fonte, nessun documento, nessuna intervista. Solo testo sommato a immagini evocative. Una ricetta di sicura presa per il pubblico a cui si rivolge. Peccato che sia tutto falso.

L’unica “Operation Spectrum” documentata è un’operazione di sicurezza anticomunista condotta a Singapore il 21 maggio 1987, operazione durante la quale sedici persone furono arrestate e detenute con l’accusa di far parte di una “cospirazione marxista”. Niente frequenze, niente ultrasuoni, niente controllo mentale.

Ma esiste un brevetto?

Noi non l’abbiamo trovato, ma anche se saltasse fuori è il caso di chiarire qualcosa: un brevetto è una domanda di protezione su un’idea tecnica, non la prova che quella tecnologia funzioni o che possa fare ciò che viene descritto. Io posso anche brevettare un “sistema di comunicazione subliminale ultrasonica”, ma questo non significa che i lampioni di strada domani influenzeranno il mio umore.

Per affermarlo servono prove, che nessuno ha portato. Ma il giochino complottista di chi diffonde queste storie è molto semplice: si sfrutta la definizione di “progetto classificato” in modo che, per definizione, sia impossibile da smentire al 100%, visto che non è possibile fare un fact check accurato su prove che non esistono o che non sono accessibili (tanto, ai fini della narrativa disinformativa, il risultato è lo stesso).

Sia chiaro, esistono davvero brevetti su sistemi acustici subliminali (es. US 5.159.703, “Silent Subliminal Presentation System“, 1992) che i siti cospirazionisti italiani citano da anni come “prova”. Ma appunto il fatto che esistano quei brevetti non è prova che funzionino i macchinari che descrivono.

Ma perché lo fanno girare?

La risposta purtroppo non farà piacere ai tanti affascinati da queste storie. Più siamo inclini a farci suggestionare da queste narrazioni più diventiamo un bersaglio utile per chi le costruisce. Basta inventarsi narrazioni che colgano il nostro interesse per i misteri, le stranezze, il non documentato, et voilà: les jeux sont faits.

maicolengel at butac punto it

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Immagine di testa di Studio KVR su Unsplash