Ops… Epoch Times

Oggi non trattiamo una bufala, ma ci teniamo a riportare la notizia che quasi nessuna testata italiana, specie tra quelle che vanno per la maggiore tra i sovranisti del belpaese, crediamo abbia riportato.

Il 4 giugno, nel silenzio della stampa populista, Al Jazeera titolava:

Epoch Times executive arrested over alleged $67m money laundering scheme

Sottotitolo:

Weidong Guan is accused of involvement in ‘sprawling’ scheme to launder money to benefit himself and the right-wing outlet.

Che tradotto:

Dirigente di Epoch Times arrestato per un presunto programma di riciclaggio di denaro da 67 milioni di dollari Weidong Guan è accusato di coinvolgimento in un ‘vasto’ programma di riciclaggio di denaro a beneficio suo e dello sbocco di destra.

Ve la ricordate vero Epoch Times?, che ha aperto una filiale anche in Italia, con la testata che per prima ha cavalcato tutta la disinformazione negazionista e antivaccinista durante la pandemia, testata che qui su BUTAC abbiamo dovuto trattare in tanti articoli al punto da dedicarle un tag tutto suo.

La prima volta che ci occupammo di Epoch Times era il 2014, e in uno dei due articoli che dedicavamo alla testata scrivevamo:

…bisognerebbe imparare a verificare fonti e testate da seguire ed Epoch Times è una di quelle da evitare: saranno bravi a parlare di Cina e dissidenti, ma quando si tratta di notizie che possono sfiorare lo spiritualismo meglio leggersi altro vista anche la vicinanza di Epoch con il movimento spritualista Falun Gong…

Ma è nel 2020, con l’avvento della pandemia, che ce ne siamo occupati più spesso. In Italia a parlarne in maniera approfondita nel 2022 è stato Internazionale, con la traduzione di un lungo e interessante articolo (il cui originale era stato pubblicato su openDemocracy).

Oggi dell’arresto del dirigente in Italia ancora non vediamo articoli degni di nota, pertanto abbiamo pensato di fare cosa sensata nel darne noi notizia, sia mai che alcuni di voi ancora leggano siti, canali o testate che ritengono che usare come fonte The Epoch Times, magari senza fare alcuna verifica, sia un’ottima pratica.

Per approfondire vi riportiamo dalla NPR americana:

I pubblici ministeri federali del distretto meridionale di New York accusano Weidong Guan, noto anche come Bill Guan, 61 anni, di aver condotto un’iniziativa che utilizzava una piattaforma di criptovaluta per acquistare carte di debito prepagate a un prezzo scontato che erano state caricate con fondi illeciti, anche ottenuti in modo fraudolento. Secondo i pubblici ministeri, i partecipanti al programma avrebbero utilizzato identità rubate per aprire ulteriori conti finanziari che avrebbero poi utilizzato per trasferire i fondi su conti bancari associati alla società di media, e talvolta sarebbero stati riciclati attraverso i conti personali di Guan e altri conti aziendali. Guan “ha cospirato con altri per avvantaggiare se stesso, la società di media e le sue affiliate riciclando decine di milioni di dollari in indennità di disoccupazione ottenute in modo fraudolento e altri proventi di reati”, ha affermato il procuratore americano Damian Williams in un comunicato stampa . “Quando le banche hanno sollevato dubbi sui fondi, Guan ha mentito ripetutamente e affermato falsamente che i fondi provenivano da donazioni legittime alla società di media“, ha detto Williams.

Per chi volesse approfondire e ha un abbonamento al New York Times:

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.