Kostaive, il vaccino anti-COVID di nuova tecnologia

Nel silenzio complice dei media, l’Unione Europea ha ufficialmente approvato il Kostaive, il va**ino auto-replicante per il Cov*d. Senza studi sugli effetti a lungo termine, senza un vero dibattito pubblico, ma con il solito sigillo dell’EMA e della Commissione Europea. Molti medici avevano messo in guardia contro questa tecnologia, che potrebbe amplificare gli effetti avversi già visti durante la pandemia. Ma il copione è sempre lo stesso: autorizzazione accelerata, totale fiducia nelle multinazionali farmaceutiche e chi prova a sollevare dubbi viene ignorato o screditato. Nel frattempo, negli Stati Uniti, si discute una svolta radicale: i va**ini anti-Cov*d potrebbero essere sospesi per tutte le fasce d’età, secondo nuovi piani (1) sostenuti da figure chiave della sanità nell’amministrazione Trump. L’atto ufficiale è stato firmato il 12 febbraio 2025. Chi vuole verificare, può leggere la decisione della Commissione Europea nella nota (2).

Il post sfrutta alcune fallacie per far sorgere dubbi sul vaccino Kostaive (di cui abbiamo spiegato il funzionamento qui) senza però basarsi su fatti scientifici. Questo tipo di narrativa è tipica della disinformazione e serve a generare sfiducia nelle istituzioni sanitarie (almeno le istituzioni sanitarie che non si adeguano alla narrative disinformative). Abbiamo pensato di fare cosa utile nel procedere a un’analisi “logica” del testo condiviso per evidenziarne i punti falsi o fuorvianti.

Nel silenzio complice dei media

FALSO: l’approvazione di Kostaive è pubblica, disponibile sul sito di EMA; il fatto che alla cosa non sia stata data ampia copertura mediatica non significa censura, ma solo che la notizia non è stata ritenuta di grande rilevanza rispetto a quanto avviene nel mondo.

Senza studi sugli effetti a lungo termine

FUORVIANTE: tutti i nuovi farmaci e vaccini devono passare valutazioni su sicurezza ed efficacia prima di essere commercializzati, e il monitoraggio continua anche successivamente.

Senza un vero dibattito pubblico

FALSO: ogni approvazione fatta da EMA passa attraverso un iter regolatorio molto rigoroso che prevede la pubblicazione dei vari documenti con le valutazioni e le analisi che vengono fatte sul medicinale. Sperando che per “dibattito pubblico” non si faccia riferimento a gente che discute di fatti scientifici in TV o sui social, vincitore chi urla di più od ottiene più like.

Tecnologia che potrebbe amplificare gli effetti avversi

DISINFORMAZIONE: attualmente non esiste una singola prova di questa affermazione. Il vaccino è stato testato senza mostrare differenze sostanziali rispetto ad altri vaccini anti-COVID.

Negli USA i vaccini COVID potrebbero essere sospesi per tutte le fasce d’età

FUORVIANTE: se anche un governo decidesse di fare una mossa simile – abbiamo visto chi è stato messo a capo della sanità americana – le scelte politiche non sono equivalenti ai dati scientifici, non capirlo è grave. A oggi, comunque, i vaccini anti-COVID rientrano ancora tra i medicinali raccomandati da FDA e CDC.

